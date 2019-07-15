"الاقتصاد": أسعار الاضاحي لن تزيد عن 1500 درهم العام الجاري

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قالت وزارة الاقتصاد أمس إن كبار موردي وتجار الاضاحي في الدولة تعهدوا بالا تزيد أسعار الاضاحي من الأغنام والماشية خلال موسم عيد الأضحى 2019 عن 1500 درهم على ان تبدأ الأسعار من 500 درهم إلى 1500 درهم حسب نوع الاضحية.

وقالت الوزارة، في تصريحات صحافية أمس في أبو ظبي عقب اجتماع مع كبار موردي وتجار الاضاحي، إن الموسم الجاري يشهد تراجعا في أسعار الاضاحي نتيجة لزيادة الإنتاج في معظم المزارع والحظائر بمختلف مناطق الدولة مع استقرار أسعار الأعلاف والدعم الحكومي الذي يقدم للمربين مشيرة الى أن الإنتاج المحلي من المواشي والحيوانات يوفر ما يزيد عن 50 % من احتياجات السوق المحلية

وطالبت الوزارة المستهلكين بعدم الانقياد وراء الإعلانات الموجودة على مواقع التواصل وعدم شراء الاضاحي من مواقع التواصل مشددة على أهمية الشراء من التجار المرخصين ومن الأسواق الرسمية والحصول على فاتورة رسمية مؤرخة.