النفط يقترب من أعلى مستوياته في 6 أسابيع

المصدر: سيؤول - رويترز

اقتربت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس، من تسجيل أعلى مستوى في ستة أسابيع، في الوقت الذي خفض فيه منتجو النفط الأميركيون في خليج المكسيك إنتاجهم بأكثر من النصف في مواجهة عاصفة استوائية، وفي الوقت الذي مازالت فيه المخاطر الجيوسياسية تتزايد في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً أو 0.8% إلى 67.05 دولاراً للبرميل. وتراجع خام القياس العالمي عند التسوية أول من أمس 0.7%، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 30 مايو الماضي عند 67.65 دولاراً للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتاً أو 0.7% إلى 60.62 دولاراً للبرميل. وسجل الخام القياسي الأميركي أعلى مستوياته منذ 23 مايو الماضي في الجلسة السابقة عند 60.94 دولاراً.

وخفضت شركات النفط في خليج المكسيك، أول من أمس، الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً أو ما يعادل 53% من إنتاج المنطقة، بسبب العاصفة الاستوائية «باري» التي قد تصل اليوم، السبت، إلى ساحل لويزيانا. وتراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية لأربعة أسابيع على التوالي.

إلى ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن ارتفاع إنتاج النفط الأميركي سيفوق الطلب العالمي المتعثر ويؤدي إلى تراكم كبير للمخزونات بأنحاء العالم في الأشهر التسعة المقبلة.

ويبدو أن التوقعات تنبئ بالحاجة إلى أن تخفض «أوبك» وحلفاؤها الإنتاج لتحقيق توازن في السوق، على الرغم من تمديد اتفاقهم القائم، متوقعة انخفاض الطلب على نفط «أوبك» إلى 28 مليون برميل يومياً فقط في أوائل 2020. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: «شح الإمدادات في السوق ليس المشكلة في الوقت الراهن، ويبدو أن أي إعادة للتوازن قد تأجلت إلى المستقبل».