«دبي لصناعات الطيران»: تسليم 1.1 مليار دولار من أصول الطائرات في النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، أمس، عن أهم النتائج الاستراتيجية والتشغيلية لقسم التأجير «دبي لصناعات الطيران كابيتال» للنصف الأول من عام 2019، وتضمنت تسليم والالتزام بتسليم أكثر من 1.1 مليار دولار من أصول الطائرات، بجانب نمو محفظة الأصول المدارة إلى 51 طائرة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأشارت الشركة في بيان، أمس، إلى زيادة السيولة عن طريق إضافة تسهيلات ائتمانية متجددة وجديدة بقيمة 440 مليون دولار، بجانب زيادة نسبة الديون غير المضمونة من إجمالي الدين لتصل إلى ما يقرب من 60٪. ولفتت إلى إعادة شراء الأسهم المملوكة من قبل شركة «إعمار»، لتصبح الآن مملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وبينت الشركة أن الطائرات المملوكة أو المدارة أو قيد التسليم بلغت 357 طائرة، كما سجل العملاء 110 متعاملين في 56 دولة وبلغ استخدام المحفظة 99.2٪.

وذكرت أن الطائرات الجديدة التي تم شراؤها بلغت ثماني طائرات، وبلغت أصول الطائرات المبيعة نحو 20 طائرة، بينما سجلت معاملات الإيجار المنجَزة 24 معاملة.

وسجل متوسط عمر أسطول الطائرات المملوكة 5.9 سنوات، بينما سجل متوسط مدة الإيجار المتبقية في أسطول الطائرات المملوكة 6.4 سنوات.