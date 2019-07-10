«إعمار» تطلق وحدات سكنية في «سيردانا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «إعمار» بانها تتيح لعملائها فرصة العيش بمحاذاة أطول حوض سباحة ضمن قناة مائية على الطراز (الفينيسي) في دبي، مع إطلاقها منازل الواجهة المائية «سيشور (سيردانا من إعمار)» في «ميناء راشد»، الوجهة الساحلية الجديدة التي تحاكي طابع الريفيرا الفرنسية في منطقة الميناء التاريخي بدبي.

وعقب الكشف عنه في مايو الماضي من قبل «إعمار»، وشركة «بي آند أو ماريناس»، التابعة لشركة «موانئ دبي العالمية»، برز «ميناء راشد» كواحد من أكثر المشاريع السكنية استقطاباً للمستثمرين في دبي. ولاقت «سيردانا»، المرحلة الأولى من منازل هذا المشروع الجديد في المنطقة الحرة، إقبالاً لافتاً من المستثمرين من الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء.

ويضمن الاستثمار في «سيشور» إيرادات طويلة الأمد، حيث من المتوقع أن يصبح «ميناء راشد» وجهة عالمية للإبحار مع 430 رصيف بحري مجهز لاستيعاب أكبر اليخوت في العالم وسيدعم سياحة الرحلات البحرية التي تحقق نمواً يتراوح بين 16 و18% سنوياً. كما يحتضن هذا المشروع الضخم سفينة «كوين إليزابيث 2» التي تعتبر من أشهر السفن في العالم، وتحولت إلى فندق عائم من 13 طابق.