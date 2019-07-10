4.8 مليارات درهم تعويضات لحوادث السيارات في 2018

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت هيئة التأمين أن إجمالي المطالبات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة بالدولة (وطنية وأجنبية)، كتعويضات وبدل تصليح عن حوادث السيارات، بلغت 4.8 مليارات درهم العام الماضي، تم فعلياً دفع 4.3 مليارات درهم منها.

وأوضحت الهيئة في أحدث تقرير أصدرته، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن إجمالي الأقساط المكتتبة في فرع التأمين على السيارات والمركبات الأخرى سجل خلال العام الماضي 6.7 مليارات درهم، مقارنة مع 7.5 مليارات درهم في عام 2017.

وأظهر التقرير أن عدد وثائق التأمين على المركبات بلغ بنهاية العام الماضي 3.5 ملايين وثيقة، تبلغ قيمتها الإجمالية 6.7 مليارات درهم، فيما بلغ معدل القسط 1942 درهماً. وبيّن أن النسبة الأكبر من الشكاوى التي تلقتها العام الماضي، جاءت من فرع التأمين على المركبات، حيث تسلمت 5284 شكوى، تشكل 79% من إجمالي شكاوى قطاع التأمين خلال عام 2018.