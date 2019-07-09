بوتين يفتتح اليوم القمة العالمية للصناعة والتصنيع

المصدر: إيكاتيرنبيرغ - الإمارات اليوم

يفتتح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، التي ستواصل أعمالها في مدينة إيكاتيرنبيرغ الروسية حتى 11 يوليو الجاري.

ويركز الرئيس الروسي خلال كلمته التي يلقيها في القمة، على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في تحقيق الازدهار العالمي.

ويلي كلمة بوتين جلسة نقاس يشارك فيها كل من وزير الطاقة والصناعة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، والرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية روسيا الاتحادية، دينس مانتوروف، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لي يونغ.

من جهته، قال المزروعي، إن «دولة الإمارات تقوم بتطوير قطاعها الصناعي من خلال توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، كما تسعى روسيا لتطوير القطاع الصناعي باستخدام تقنيات محاكاة الطبيعة».