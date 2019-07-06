«أبوظبي للتنمية» يدشن مشروعاً للطاقة الشمسية في كوبا بـ 55 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دشنت الحكومة الكوبية مشروعاً للطاقة الشمسية بسعة 10 ميغاواط، والذي يأتي بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبقيمة 55 مليون درهم (15 مليون دولار أميركي)، وذلك ضمن الدورة التمويلية الثانية من مبادرة الصندوق التي أطلقها في عام 2013، بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار أميركي)، لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا). ويحقق المشروع الاستراتيجي التنمية المستدامة في قطاع الطاقة الكوبي، وذلك من خلال إنشاء أربع محطات للطاقة الشمسية، موزعة على أربع مقاطعات، هي ماتنزاس، وسانتاسبرتوس، وكماقوى، وسانديقوكوبا. ويعمل على توفير إمدادات مستقرة من الطاقة، في المقاطعات الكوبية، حيث يسهم بتوفير الطاقة الكهربائية لنحو 7000 منزل من مصادر الطاقة المتجددة المولدة من مشروع محطات الطاقة الشمسية، إضافة إلى دوره في خلق وظائف جديدة، والإسهام في حماية البيئة. وتم تدشين المشروع بحضور نائب وزير الطاقة والمعادن، ليفان أرونتي، وسفير الدولة لدى جمهورية كوبا، بدر عبدالله سعيد المطروشي، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، فرانشيسكو لا كاميرا، وعدد من المسؤولين الكوبيين. وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي: «يولي (الصندوق) قطاع الطاقة المتجددة اهتماماً كبيراً، لما يتضمنه من عوائد مجدية على اقتصادات الدول النامية، ونظراً لتنامي الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي، باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».