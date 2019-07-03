«دبي للخدمات المالية» تمنح رخصة «اختبار الابتكار» في أكتوبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وافقت سلطة دبي للخدمات المالية على أربع شركات للتكنولوجيا المالية، للتسجيل في دورة صيف 2019، وذلك بعد أن أتمت تقييم عدد من الطلبات، حيث بات بإمكانها التقدم بطلب للحصول على رخصة اختبار الابتكار من السلطة، ويتوقع أن تمنح السلطة الدفعة الأولى من رخصة اختبار الابتكار في شهر أكتوبر المقبل.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد دعت الشركات العالمية للتسجيل في دورة صيف 2019، حيث حظيت دعوتها باهتمام عالمي كبير من الشركات التي تقدم منتجات وحلولاً تكنولوجية مبتكرة لمجموعة متنوعة من نماذج الأعمال. وتعتزم الشركات الناجحة المشاركة في التمويل الجماعي للأسهم مع آلية حماية ترميز البيانات، وتشغيل منصة تمويل جماعي للعقارات تعتمد تقنية «البلوك تشين»، وتسهيل سبل توفير للتمويل تكون مدعومة بتقنية «البلوك تشين».

ويقدم برنامج رخصة اختبار الابتكار فرصة للشركات أن تختبر حلولها الخاصة بالتكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي، كما يمنحها المرونة الكافية لتطوير واختبار مفاهيمها ضمن بيئة محددة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت: «يشهد قطاع الخدمات المالية على المستوى العالمي نقلة نوعية في ضوء التطورات التقنية في هذا المجال. إننا من خلال برنامج رخصة اختبار الابتكار نؤكد التزامنا إزاء دعم تطوير المزيد من الحلول المبتكرة في التكنولوجيا المالية للارتقاء بهذا القطاع إلى مستويات أعلى».