هيئة التأمين تلغي قيد شركة " نيو رويال " من سجلاتها

ألغت هيئة التأمين قيد شركة "نيو رويال" وكيل تأمين من سجل وكلاء على خلفية قيام الأخيرة بمخالفات لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لسنة 2011
جاء ذلك في تعميم أرسلته الهيئة لكافة شركات التأمين العاملة بالدولة حصلت " الإمارات اليوم " على نسخة منه.
وبينت الهيئة في تعميمها " أن القرار تم اتخاذه بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة لعمل الهيئة ووكلاء التأمين وبناء على ما عرضته الإدارة القانونية قسم المتابعة والتنفيذ – على السلطة المختصة.
ومنذ بداية العام أوقفت هيئة التأمين 5 شركات تنوعت أنشطتها بين وسيط أو وكيل تأمين وذلك إثر ارتكاب هذه الشركات مخالفات لقرارات وأنظمة الهيئة.