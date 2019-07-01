هب 71: سكن ومكاتب وتأمين صحي مجاناً للشركات الصغيرة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت منصة "هب 71" إحدى مبادرات برنامج المسرعات التنموية لحكومة أبوظبي غدا 21 " أن الشركات الصغيرة المسجلة في المنصة تحصل على 100% دعم، يتضمن سكنا وتأمينا صحيا ومكاتب مجانية خلال أول عامين بقيمة إجمالية تصل حتى 800 ألف درهم فيما تحصل الشركات الناشئة على 50 % دعم بقيمة تصل إلى 3.5 مليون درهم خلال فترة 3 سنوات بشرط وجود 25 موظف.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمنصة محمود عدي، أنه تم بالفعل تسجيل 4 شركات تضم شركات محلية وأجنبية فيما تشمل قائمة الانتظار 9 شركات أخرى سيتم تسجيلها قريبا.

مشيرا إلى أن المنصة تستهدف استقطاب حوالي 100 شركة من أفضل الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وأضاف عدي في تصريحات صحفية اليوم على هامش إطلاق مسابقة لجذب أفضل رواد الإعمال في قطاع التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط أن الشركات المسجلة عبر المنصة ستحصل على امتيازات متنوعة على صعيد المكاتب والسكن والتامين الصحي وبنسب تتراوح مابين 50 و100 بحسب المراحل التي تمر بها المشاريع.