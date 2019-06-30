«مواصفات»: الإمارات أول وجهة إقليمية موثوقة لتقديم «خدمات الاعتماد»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي «ENAS» في هيئة «مواصفات» حصل على الاعتراف الدولي من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC، لتصبح جميع شهادات الاعتماد الصادرة عن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي لمختبرات الفحص ومختبرات المعايرة في الدولة معترفاً بها في جميع أنحاء العالم.

وقال مدير عام «مواصفات»، عبدالله المعيني، في تصريحات صحافية على هامش احتفالية أقيمت في أبوظبي بهذه المناسبة، إن «الإمارات أصبحت أول وجهة إقليمية موثوقة لتقديم خدمات الاعتماد، وأول دولة عربية وشرق أوسطية تحصل على هذا الاعتراف بعد المصادقة على القرار في منتصف شهر يونيو الجاري».

وأكد المعيني، أن هذا الاعتراف الدولي يزيد من تنافسية الإمارات في المجالات كافة، ويعمل على زيادة الصادرات الإماراتية للخارج وتسهيل حركة التجارة بين الإمارات ومختلف دول العالم، مبيناً أهمية هذه الخطوة للإمارات خصوصاً وأنها تعد مركزاً رئيساً لتجارة الخدمات وبالتالي فهي بحاجة إلى نظام يضمن جودة الخدمات وسلاسل الإمداد. وأوضح أن هذا النظام يعمل كذلك على تسهيل حركة تجارة الإمارات مع العالم وخفض الكلفة خصوصاً التصدير من الإمارات للعالم، لأنه لن تكون هناك حاجة إلى إجراء عمليات الفحص في الخارج مرة أخرى، وبالتالي توفير كلفة عمليات الفحص وهي كلفة مرتفعة في بعض الدول، كما يخفض وقت الإفصاح الجمركي نتيجة لعدم إجراء عمليات الفحص.

ولفت المعيني، إلى أن الإمارات وقعت 39 اتفاقية مع شركائها التجاريين في الخارج للاعتراف المتبادل لتعظيم الاستفادة من هذا الاعتراف الدولي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاتفاقات في هذا الصدد.

وأكد أن حصول نظام الاعتماد الوطني الإماراتي على الاعتراف الدولي، سينعكس إيجاباً بشكل كبير على قطاعي الصناعة والتجارة في الدولة، فضلاً عن إزالة العوائق الفنية أمام المصدرين إلى الخارج، ويمنح مزيداً من الثقة للجهات الرقابية الوطنية لاسيما المعنية بصحة وسلامة الإنسان والبيئة.

وشدّد المعيني على أن الحصول على الاعتراف الدولي ينسجم مع توجهات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، من حيث دعم جهود الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يطوّر من بيئة الأعمال ويعزز الجاذبية الإماراتية للاستثمارات، فضلاً عن رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني عبر تبني أفضل الممارسات والتجارب وتطوير القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي يقدم خدماته لجهات تقييم مطابقة إقليمية من دول مجاورة وفقاً لمتطلبات العملاء لدى هذه الدول، كما ينفذ عمليات تقييم مشتركة مع جهات اعتماد أخرى وفق مذكرات التفاهم والتعاون المبرمة في هذا الصدد.

من جانبها، قالت مدير إدارة الاعتماد الوطني في «مواصفات»، الدكتورة رحاب فرج العامري، في كلمتها خلال الاحتفالية، إن (الاعتماد) يمنح الثقة بكفاءة عمل منظومة تقييم المطابقة، كما أنه يقلل نسب المخاطر التي قد تتعرض لها، فضلاً عن ميزاته في رفع القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات وزيادة قدراتها للنفاذ إلى الأسواق العالمية بصورة تنعكس إيجاباً على تحسين قدرات الاقتصاد الوطني، والمساهمة في ضبط وتقليل تكاليف المنتجات المعدة للتصدير أو المستوردة من الخارج، وتسهيل الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة الإماراتية في جميع أنحاء العالم.

وقالت العامري، إنه من المتوقع أن يجني الاقتصاد الإماراتي ثماراً من هذا الاعتراف الدولي، حيث سيفيد الدولة من خلال تعزيز قدرتها على تقديم خدمات اعتماد في بعض الدول العربية والإقليمية.