حساب محمد بن راشد في «تويتر».. منصة للدبلوماسية الشعبية

المصدر: دبي ــ وام

يصادف يونيو الجاري مرور 10 سنوات على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حسابه على منصة «تويتر» العالمية.

- حساب محمد بن راشد في «تويتر» يتحول إلى منصة تواصلية تفاعلية يتابعها 10 ملايين حول العالم. - تغريدات محمد بن راشد تعبر عن فكر وفلسفة قائد ملهم يتفاعل مع الناس مباشرة ويستشيرهم في السياسات والقرارات.

وتحوّل حساب سموه على «تويتر» إلى منصة تواصلية تفاعلية يتابعها نحو 10 ملايين متابع من مختلف دول العالم، ليتبوأ سموه مكانة متميزة بين أكثر زعماء العالم تأثيراً على شبكات التواصل الاجتماعي.

الأول عربياً

ووفقاً لأحدث إحصاء لعام 2019، حلّ حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة الـ11 على مستوى العالم، ضمن قائمة أكثر قادة العالم متابعة وتأثيراً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ شملت القائمة 44 قائداً حالياً وسابقاً، ليكون القائد العربي الأكثر متابعة على موقع التغريدات القصيرة في ظل تضاعف أعداد المتابعين نحو خمس مرات خلال السنوات الست الماضية، إذ قفز العدد من مليوني متابع في عام 2013 إلى نحو 10 ملايين مع مرور 10 سنوات على إطلاق الحساب الذي رسخ مكانته منصةً للدبلوماسية الشعبية.

منصة تواصل

- يستخدم لغات عدة في حسابه أبرزها «العربية»، و«الإنجليزية»، و«الصينية»، و«الهندية»، و«الأوردية»، و«الملايو». - أعداد المتابعين تضاعفت نحو 5 مرات خلال السنوات الست الماضية.

ويعكس الحساب فكر وفلسفة سموه في تفاعله مع الناس مباشرة، إذ بات الحساب منصة للتواصل المباشر مع الناس واستشارتهم في السياسات والقرارات، وإطلاعهم على آخر المستجدات بكل شفافية، ومشاركة متابعيه من أنحاء العالم نشاطاتهم، مستخدماً لغات عدة في حسابه، فبالإضافة إلى «العربية»، خاطب سموه متابعيه بالإنجليزية، والصينية، والهندية، والأوردية، ولغة الملايو.

وطوال 10 سنوات، ترسخت مكانة حساب سموه على «تويتر» كمنصة للتواصل بين دولة الإمارات وشعوب المنطقة، إذ يحرص سموه على مشاركة كل الشعوب الشقيقة والصديقة في أفراحهم وأتراحهم، وهو ما يحظى بقبول وتفاعل واسعين من هذه الشعوب مع هذه اللفتات الكريمة التي تعبر عن عمق وعالمية فكر وفلسفة محمد بن راشد، وتمحورهما حول إسعاد الناس أينما كانوا.

تفاعل واسع

وحظيت تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي منح فيها مديري جهات حكومية اتحادية مهلة ستة أشهر لتغيير بيئة العمل، وتحسين رضا الموظفين بتفاعل واسع من المتابعين عبر نحو 60 ألف إعجاب وإعادة تغريد، ما أهلها لتبوؤ المركز الرابع في قائمة الأكثر تفاعلاً.

كما حظيت تغريدة لسموه لتهنئة مصر بصعودها إلى بطولة كأس العالم 2018 بتفاعل واسع من المتابعين عبر أكثر من 58 ألف إعادة تغريد وإعجاب، لتحل في المركز السادس بقائمة التغريدات الأكثر تفاعلاً.

كما حرص سموه في تغريدات منفصلة على تهنئة كل الدول العربية التي صعدت منتخباتها إلى كأس العالم روسيا 2018.

علمتني الحياة

وتحظى تأملات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي يغرد بها بين حين وآخر ضمن وسم «#علمتني_الحياة» بتفاعل واسع من المتابعين، من أبرزها سلسلة التغريدات المؤرخة في 4 أغسطس 2018، التي قال فيها سموه: «علمتني الحياة أن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي، هي مضيعة للوقت، ومَفسدة للأخلاق، ومَهلكة للموارد، من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان، والتاريخ هو الشاهد، إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها».

وأضاف سموه في تغريدة أخرى حظيت بأكثر من 54 ألف تفاعل ما بين إعجاب وإعادة تغريد، بخلاف التعليقات والردود، ما أهلها لتبوؤ المرتبة السابعة بين الأكثر تفاعلاً: «لدينا فائض من السياسيين في العالم العربي، ولدينا نقص في الإداريين، أزمتنا أزمة إدارة وليست موارد. انظر للصين واليابان لا يملكان موارد طبيعية.. أين وصلوا؟، وانظر لدول تملك النفط والغاز والماء والبشر، ولا تملك مصيرها التنموي، ولا تملك حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها». وتابع سموه في تغريدة ثالثة: «في عالمنا العربي.. السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الإعلام، ويدير حتى الرياضة!.. وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي، والأكاديمي، ورجل الأعمال والإعلامي وغيرهم.. وظيفة السياسي تسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدلاً من افتعالها، وبناء المنجزات بدلاً من هدمها».

ضحكة الخليج

وحرص سموه عندما رحل الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا في أغسطس 2017 على تعزية محبيه، ووصفه في تغريدة بأنه «ضحكة الخليج وفرحتها». وحظيت هذه التغريدة بأكثر من 32 ألف تفاعل ما بين إعجاب وإعادة تغريد.

الشأن الوزاري

وفي مارس 2013، سجل حساب سموه سابقة هي الأولى من نوعها عالمياً، إذ كانت المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس حكومة عن تشكيل حكومته عبر «تويتر»، ما رسخ مكانة الحساب مصدراً للأخبار الحصرية التي تتناقلها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية. واستخدم سموه منصة «تويتر» للإعلان عن كل التغييرات الوزارية اللاحقة.

وحوّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حسابه في «تويتر» إلى منصة تتنافس فيها الجامعات في ترشيح خريجيها لتولي حقيبة وزارية. وكانت النتيجة المباشرة لهذه التغريدات استحداث وزارة الشباب، وإسناد حقيبتها إلى شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، لتصبح وهي في عمر 22 عاماً أصغر وزيرة في العالم.

مكانة المرأة

أما المرأة فلها مكانة خاصة في فكر ووجدان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فبالنسبة لسموه هي «شريكة وعضيدة مسيرة التنمية»، وتنعكس هذه المكانة بشكل جلي في حساب سموه على «تويتر» إذ يحرص دائماً على توجيه التحية إلى النساء في كل المناسبات، ومنها يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.

وفي عيد الأم عام 2018، قدم سموه نموذجاً لأم إماراتية ملهمة تكرس نفسها لعائلتها ومجتمعها، وكتب سموه عبر «تويتر»: «في يوم الأم.. سعدت بزيارة فاطمة إبراهيم بن سليمان أرملة عبيد الحلو.. سمعت عنها كل خير.. أم إماراتية لم تكرس نفسها فقط لأسرتها بل للمجتمع بعمل الخير المستمر والعطاء بلا حدود.. شكراً لكل الأمهات.. وكل عام وأمهات الإمارات والعالم بكل خير».

طموحات الفضاء

وحظي دخول دولة الإمارات إلى النادي الفضائي بمساحة كبيرة في حساب سموه على «تويتر»، إذ حرص سموه على إطلاع متابعيه على أحدث تطورات برنامج الفضاء الإماراتي، داعياً الشباب الإماراتي إلى التسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء. وفي مطلع نوفمبر 2018، أعلن سموه عن تدشين «خليفة سات».. أول قمر اصطناعي عربي يتم تصنيعه بواسطة فريق هندسي إماراتي بنسبة 100%، دون أي دعم خارجي أجنبي.

كما أعلن سموه في مطلع سبتمبر 2018 عن تسمية أول رائدي فضاء، هزاع المنصوري وسلطان النيادي. وأعلن سموه عبر «تويتر» بحثه عن صناع الأمل في عالمنا العربي، وفي عام 2015، أعلن سموه عن إطلاق تحدي القراءة العربي، كما أعلن في عام 2018 عن إطلاق شهر القراءة.

وفي ديسمبر 2013، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكبر جلسة عصف ذهني وطني عبر «تويتر»، داعياً الجميع إلى المشاركة في هذه الجلسة، وتزويد صانعي القرار بالأفكار والاقتراحات لتطوير التعليم والصحة.

شعوب العالم

يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على التواصل مع شعوب العالم عبر حساب سموه على «تويتر»، وذلك عبر تهنئة الشعوب الصديقة والشقيقة بالأعياد الوطنية باستخدام اللغات التي تتحدث بها هذه الشعوب. ومن أمثلة ذلك تغريدة سموه لتهنئة الكويت بيومها الوطني، وتهنئة الهند بعيد «ديوالي» باستخدام اللغة الهندية، وهي التغريدة التي حظيت بتفاعل واسع من المتابعين تخطى 45 ألف تفاعل بين إعجاب وإعادة تغريد.

تغريدات الشأن السعودي الأكثر تفاعلاً

تصدرت تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تتصل بالشأن السعودي، قائمة الأكثر تفاعلاً، إذ حلت تغريدة سموه لتهنئة الشعب السعودي بالصعود إلى «مونديال 2018» في المركز الأول بأكثر من 71 ألف إعادة تغريد، و31 ألف إعجاب، بينما جاءت تغريدة سموه التي قال فيها «وجهنا بتغيير مسمى شارع الصفوح بدبي إلى شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك العدل والعزم في مملكة العز والحزم» في المركز الثاني بقائمة الأكثر تفاعلاً بنحو 46 ألف إعادة تغريد وأكثر من 16 ألف إعجاب.

وحلت تغريدة سموه لتهنئة المملكة باليوم الوطني لعام 2017، في المركز الثالث، وحظيت بأكثر من 50 ألف تفاعل بين إعادة تغريد وإعجاب. كما حلت تغريدة سموه لتهنئة المملكة بعيدها الوطني في عام 2014 في المركز الخامس، بأكثر من 27 ألف تفاعل.