الاتحاد للطيران تعلق عملياتها عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان

المصدر: أبوظبي-وام

أعلنت الاتحاد للطيران تعليق العمليات الجوية عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان وستسير رحلاتها على طرق بديلة إلى عدد من الوجهات من وإلى أبوظبي وذلك حتى إشعار آخر.

وقالت في بيان لها اليوم " بعد القرار الصادر أمس عن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بحظر شركات الطيران الأميركية من التحليق في جزء من المجال الجوي الإيراني قامت الاتحاد للطيران بالتشاور عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات لتقييم الإجراء الأمريكي".

وأضافت " ستؤدي هذه التغييرات في المسار الجوي إلى تأخر بعض الرحلات المغادرة من مطار أبوظبي الدولي نظرا للازدحام المتزايد في المجال الجوي المتوفر كما ستزيد من وقت الرحلات على بعض الوجهات".

وقالت " تبقى سلامة ضيوفنا وطواقمنا الجوية في قمة أولوياتنا وسنستمر في التشاور مع السلطات المعنية والقيام بتقييم المخاطر لضمان عدم المخاطرة بمعايير السلامة".

وأكدت الاتحاد للطيران أنها ستعلن عن آخر المستجدات حول الرحلات المتأثرة على موقعها الإلكتروني www.etihad.com .