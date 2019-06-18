«المالية»: اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع هونغ كونغ

المصدر: دبي - وام

وقّعت وزارة المالية، أمس، بشكل نهائي، على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة الإمارات وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالصين، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج، واستقطاب الاستثمارات الخارجية للدولة.

وقّع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، فيما وقعها عن جانب هونغ كونغ، وكيل وزارة التجارة والتنمية الاقتصادية، الدكتور بيرنارد تشان.

وأكد الخوري أهمية اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، لما لها من دور محوري في استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية، الأمر الذي يدعم بدوره تحقيق الأهداف الإنمائية، وتنويع مصادر الدخل القومي، ودعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج.

وقال إن التوقيع النهائي على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الإمارات وهونغ كونغ يسهم في إيجاد بيئة استثمارية ملائمة، عبر توفير أدوات ضمان حقيقية لاستثمارات الجانبين، وتعزيز قدرة هذه الاستثمارات على النمو والتوسع، وتوفير الحماية لها من أية مخاطر غير تجارية، ما يعزز الشراكة الاستثمارية بين الدولتين، ويشجع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في كلا الجانبين على بناء شراكات استثمارية.