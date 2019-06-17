دبي تستضيف مؤتمر غرف التجارة العالمية في 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد العالمي لغرف التجارة، رسمياً، استضافة دبي للمؤتمر الـ12 لغرف التجارة العالمية خلال عام 2021، وذلك مع اختتام فعاليات الدورة الـ11 من المؤتمر التي استضافتها أخيراً مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والتي شهدت إطلاق الاتحاد وثيقة تحالف غرف التجارة لدعم المناخ في اليوم الأخير للمؤتمر.

وأفادت غرفة تجارة وصناعة دبي في بيان أمس، بأن الاتحاد التابع لغرفة التجارة الدولية، كشف عن وثيقة تحالف غرف التجارة لدعم المناخ، التي تضمنت تعهد غرف التجارة بالعمل على تحديد المعدل العالمي لزيادة درجات الحرارة بـ1.5 درجة مئوية، ودعم هدف الوصول لصافي انبعاثات صفر عالمياً بحلول عام 2050، والتعاون مع القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول فعالية للتغير المناخي، وخفض البصمة الكربونية لنشاطات غرف التجارة على الفور.

ودعت وثيقة التعهد إلى التعاون العالمي لضمان تطبيق حلول مناخية على مستوى أوسع للوصول إلى اقتصادات نظيفة ومستدامة.

وقال رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة والمدير العام لغرفة دبي، حمد بوعميم، إن الاتحاد أرسل رسالة إلى أعضائه، خصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وثيقة تحالف غرف التجارة لدعم المناخ، أنه حاضر لمساعدتها على تطوير حلول مبتكرة، واتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن دور الاتحاد أساسي في تسخير شبكة غرف التجارة العالمية لاتخاذ إجراءات لمواجهة التغير المناخي وتأثيراته في بيئة الأعمال واستدامة الاقتصاد.

وأشار بوعميم إلى أن استضافة إمارة دبي للدورة المقبلة من مؤتمر غرف التجارة العالمية في عام 2021، تعتبر خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة إمارة دبي وجهة عالمية للأعمال، لاسيما أن المؤتمر يعتبر أكبر مؤتمر وتجمع لغرف التجارة حول العالم.

وقال «دبي تعتبر عاصمة عالمية للفعاليات والمؤتمرات، ورؤية قيادتنا جعلت من الإمارة قبلة عالمية لأكبر وأضخم الفعاليات الاقتصادية، ونحن على ثقة بأن إمارة دبي ستجعل من النسخة الـ12 للمؤتمر نسخة ناجحة بكل المقاييس، وسيعزّز نجاح المؤتمر من سمعة دبي ومكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية».

5000 زيارة

شهد جناح غرفة تجارة وصناعة دبي، خلال مؤتمر غرف التجارة العالمي، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية طوال الأيام الثلاثة للمؤتمر، إقبالاً واسعاً من زوار المؤتمر والمشاركين فيه، حيث عرفت الغرفة المشاركين والزوّار بالخدمات والتسهيلات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لمجتمع الأعمال، كما استعرضت الفرص الاستثمارية المتوافرة.

وجذب جناح الغرفة التي كانت راعياً ماسياً للحدث، أكثر من 5000 زيارة طوال الأيام الثلاثة للمؤتمر، حيث عقد وفد الغرفة اجتماعات عديدة ولقاءات متنوّعة مع مختلف الوفود الزائرة للجناح.