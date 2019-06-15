«أوبك» وروسيا تقتربان من اتفاق بشأن تنسيق إمدادات النفط على المدى الطويل

المصدر: عواصم ــ رويترز

ذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية، نقلاً عن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ومنتجين آخرين، بما في ذلك روسيا، يجرون محادثات نهائية بشأن اتفاق ربما يجري توقيعه في أوائل يوليو المقبل، للتعاون بشأن إمدادات النفط على أساس طويل المدى.

وأبلغ نوفاك الصحيفة اليابانية أن المباحثات مع «أوبك» بشأن تعديل موعد الاجتماع إلى أوائل يوليو من الموعد الأصلي المزمع يومي 25 و26 يونيو الجاري، تقترب من نهايتها.

وتنفذ «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون، اتفاقاً منذ أول يناير 2019 لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً لدعم الأسعار. فيما ينتظر أن يجتمع التحالف المعروف باسم «أوبك+» يومي 25 و26 يونيو الجاري أو في أوائل يوليو المقبل لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق من عدمه.

وجرى التخلي عن اقتراح بتأسيس كيان رسمي في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن بدأ «الكونغرس» الأميركي تحركات لإقرار تشريع يستهدف التكتلات الاحتكارية في قطاع النفط.

وقفزت أسعار النفط 4.5% أول من أمس، بعد استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، ما أشعل توترات بين الولايات المتحدة وإيران، وأثار مخاوف بشأن سلامة شحنات النفط عبر أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم.

كما واصل خام «برنت»، أمس، مكاسبه القوية التي سجلها في اليوم السابق عقب الهجمات، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» 23 سنتاً أو 0.4% إلى 61.54 دولاراً للبرميل، بعد أن صعدت 2.2% عند التسوية أول من أمس. لكن عقود «برنت» تتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعي نسبته نحو 3%، متراجعة بذلك للأسبوع الرابع.

وتراجعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط الأميركي» بمقدار سنت إلى 52.27 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفعت في وقت سابق. وأغلق الخام غرب أيضاً مرتفعاً 2.2%، لكنه يتجه صوب الانخفاض 3.2% على أساس أسبوعي.

وفي آسيا، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعاً أمس، مع صعود أسهم شركات الطاقة، بعد الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان، ودفعت أسعار النفط الخام للارتفاع بقوة. وارتفع المؤشر 0.4% ليغلق عند 21116.89 نقطة، بعد أن تراجع في التعاملات المبكرة. وربح المؤشر القياسي في أسبوع 1.1%.

وأطلقت المكاسب في أسهم النفط عمليات شراء في أسهم أخرى مرتبطة بالسلع الأولية، مثل شركات إنتاج المعادن، إذ ارتفعت أسهم «ميتسوبيشي ماتيريالز»، و«ميتسوي للتعدين والصهر» 1.3% لكل شركة.