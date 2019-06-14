«أبوظبي للتنمية» يدعم مشروعاً للمشتقات النفطية في الأردن بـ 771 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في افتتاح مشروع بناء السعات التخزينية للمشتقات النفطية في الأردن، الذي موّله الصندوق بقيمة 771.3 مليون درهم (نحو 210 ملايين دولار)، بهدف تأمين السعات التخزينية اللازمة للمخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية في الأردن، وتحقيق أمن التزود بالوقود.

وأفاد الصندوق في بيان، أمس، بأن تمويل المشروع يأتي ضمن منحة حكومة دولة، المخصصة للأردن، في إطار المنحة الخليجية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن في عام 2013 بقيمة خمسة مليارات دولار، والتي تبلغ حصة دولة الإمارات منها 4.6 مليارات درهم (1.25) مليار دولار.

ودشن المشروع رئيس مجلس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، بحضور مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي.

وقال السويدي في كلمة خلال حفل التدشين إن «دولة الإمارات والأردن يرتبطان بعلاقات تاريخية متميزة»، مؤكداً «حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تقديم كل أشكال الدعم للأردن، للمساهمة في تحقيق مسيرة التنمية الشاملة».

وأضاف أن «مشروع بناء السعات التخزينية للمشتقات النفطية له أبعاد اقتصادية وتنموية مهمة»، لافتاً إلى أن «المشروع سيعمل على تحسين وتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي الأردني، ويدعم جهود الحكومة الأردنية في معالجة التحديات التي تواجهها في توفير مصادر الطاقة، وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المشتقات النفطية».

وذكر السويدي أن «صندوق أبوظبي للتنمية يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن، من خلال الدور الذي يقوم به في تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية لدى الحكومة الأردنية، حيث مول الصندوق خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات التنموية».