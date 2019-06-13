«أبوظبي الإسلامي» يطلق خدمة التمويل الشخصي الرقمي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن إطلاق خدمة جديدة بعنوان «تمويل إكسبريس» المتوافرة عبر تطبيق الهواتف الذكية، وهي تتيح للعملاء المؤهلين فرصة الوصول الفوري إلى التمويل الشخصي. ويتمثل هدف هذه الخدمة، التي تم تطويرها في المختبر الرقمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، في تمكين العملاء المعتمدين من الحصول على التمويل في غضون 30 دقيقة، وهي تُعدّ أحدث المنتجات المبتكرة التي يكشف عنها المصرف، في إطار استراتيجية التحوّل الرقمي التي ينتهجها.

وأشار المصرف في بيان، أمس، إلى أن العملاء المعتمدين والمؤهلين مسبقاً للحصول على تمويل، سيتمكنون من إنجاز كل الخطوات والإجراءات اللازمة عبر تطبيق المصرف للهواتف الذكية، والحصول على التمويل في اليوم نفسه دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع المصرف، أو التوقيع يدوياً على أي وثيقة. وتضمن هذه الخدمة الجديدة للعملاء تجربة تمويل سريعة وآمنة، مع مواصلة المصرف التزامه بمنهجيته في إدارة المخاطر، للتأكد من حصول العملاء على التسهيلات التمويلية ضمن حدود إمكاناتهم.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيليب كينغ: «يأتي في صميم أولويات مصرف أبوظبي الإسلامي تنفيذ واعتماد الحلول التكنولوجية الرقمية الذكية، التي من شأنها أن تمكّن جميع عملائنا من الاستمتاع بتجربة مصرفية أفضل وأسهل. وأطلق المصرف عبر تطبيق الهواتف الذكية خدمة (تمويل إكسبريس)، التي توفر قناة سريعة ومناسبة للعملاء المعتمدين مسبقاً للحصول على التمويلات ودعم احتياجاتهم التمويلية، إذ يجري تنفيذ هذه العملية عبر الهواتف الذكية، وبدعم من فريق عملنا الذي يبذل كل جهوده للتأكد من توفير التسهيلات التمويلية لعملائه، ومن المتوقع الإعلان عن حلول مصرفية أخرى جديدة خلال النصف الثاني من عام 2019».

وتتيح خدمة «تمويل إكسبريس»، فرصة الحصول على تمويلات شخصية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم، و100 ألف درهم على التوالي.

من جانبه، قال الرئيس العالمي للتحوّل الرقمي لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، سرهات يلدرم: «شهد سلوك العملاء تحوّلاً كبيراً وهو ما جعل من إمكانية الوصول السهل إلى التمويل أمراً ملحاً. وتلبي خدمة (تمويل إكسبريس) احتياجات العملاء، خصوصاً ممن يتطلعون إلى الوصول الآمن والسهل والسريع إلى الحلول التمويلية».