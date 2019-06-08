الفالح: «أوبك» قريبة من تمديد اتفاق إنتاج النفط

المصدر: عواصم ــ رويترز

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس، إن منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) قريبة من الاتفاق على تمديد اتفاق إنتاج النفط بعد يونيو الجاري، لكن السؤال هو كيفية تحقيق توافق مع الدول المشاركة من خارج المنظمة.

وأضاف الفالح في منتدى اقتصادي في «سان بطرسبرغ» بروسيا: «على جانب (أوبك)، فإن التمديد مضمون تقريباً، لكن السؤال هو تحديد موقف المنتجين من خارج المنظمة».

وتابع: «آمل في أن يكون قراراً سهلاً، وأن نمدد جميعاً، لكن إذا لم يتم هذا، فسنتحلى بالمرونة من حيث موقفنا في المملكة»، لافتاً إلى أنه لا يرى حاجة لتعميق خفض الإمدادات.

وكان وزير الطاقة السعودي قال في وقت سابق إنه لا يرغب في الانخراط في سباق لزيادة إنتاج النفط لتعويض انخفاض الأسعار، مشدداً على أن العودة إلى وضع انهيار الأسعار في 2014-2015 لن تكون مقبولة.

إلى ذلك، قفزت أسعار النفط ما يزيد على 2% أمس، لتواصل الارتفاع من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي بلغته هذا الأسبوع، في ظل مؤشرات على أن «أوبك» ومنتجين آخرين ربما يمددون اتفاقهم لخفض الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» 1.35 دولار إلى 63.02 دولاراً للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.10 دولار إلى 53.69 دولاراً للبرميل.

ويتجه خام برنت، وخام غرب تكساس، صوب تحقيق أقوى ارتفاع يومي منذ أواخر أبريل 2019.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، أول من أمس، إن روسيا لديها خلافات مع «أوبك» بشأن السعر العادل للنفط، لكن موسكو ستتخذ قراراً مشتركاً مع «أوبك» في الأسابيع المقبلة.