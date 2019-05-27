%102 تغطية البنوك للقروض المتعثرة بنهاية الربع الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد المصرف المركزي، أن البنوك لديها تغطية كافية للقروض المتعثرة بما يضمن السلامة المالية للقطاع المصرفي بالدولة ويحميه من أي تقلبات، مبيناً أن الأموال التي تجنيها البنوك كمخصصات للتغطية تفوق القروض المتعثرة بالقطاع المصرفي، إذ تبلغ 124 مليار درهم مخصصات مقابل 121 مليار درهم قروضاً متعثرة بما يعادل نسبة تغطية بلغت أكثر من 102% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأفاد «المركزي» في تقرير مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي، بأن نسبة الديون المتعثرة سجلت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 6.9% من إجمالي محفظة القروض البالغة تريليوناً و768 مليار درهم مرتفعة بنسبة طفيفة بحدود 0.1% مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث كانت النسبة 6.8%.

وبحسب بيانات «المركزي» فإن تغطية الديون المتعثرة تنقسم إلى قسمين، مخصصات خاصة وفوائد معلقة بقيمة 92.2 مليار درهم، مضافاً إليها مخصصات عامة تعادل 1% من إجمالي محفظة القروض لكل بنك، وتبلغ 31.7 مليار درهم.

ويحدد نظام المصرف المركزي خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: قروض عادية، قروض تحت المراقبة، قروض دون المستوى العادي، قروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة.

ووفقاً للنظام، فإن القروض التي تصنف «عادية» تعتبر حسابات تنطوي على خطورة مصرفية عادية، فيما تفيد المعلومات المتوافرة لدى البنك بأن سدادها مؤكد، كما تم الاتفاق عليه، في حين أن القروض التي تصنف أنها «تحت المراقبة» فهي حسابات يشوبها بعض الضعف في ما يتعلق بملاءة المقترض، ما يستدعي بذل عناية أكثر، وعلى الرغم من ذلك فإن الأمر لا يتطلب تكوين مخصص لها.

أمّا القروض «دون المستوى العادي» فهي القروض التي قد تؤدي إلى خسائر، نظراً إلى وجود عوامل قد تعرقل عملية السداد، وهذه الفئة تشمل في العادة القروض والسلف التي يتأخر فيها سداد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً، بدلاً من 180 يوماً حالياً. ويجب على البنوك في مثل هذه الحالة تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض.

وتعتبر القروض التي تصنّف أنها «مشكوك في تحصيلها» قروضاً تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها، بناءً على المعلومات المتوافرة، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للمتعامل غير سليم والضمانات غير كافية)، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض.

أمّا القروض التي تصنّف أنها «غير منتجة» أو متعثرة وتعتبر خسارة، فهي التي يبذل البنك فيها جميع السبل لتحصيلها ولم يُحصّل منها شيئاً يذكر، أو أن هناك احتمال عدم تحصيلها على الإطلاق، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.