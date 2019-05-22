«باقة بسمة» تمنح مزايا وخصومات لكبار المواطنين

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أطلقت «الاتحاد للطيران»، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وشركة مطارات أبوظبي، أمس، «باقة بسمة» لكبار المواطنين، وتتضمن مجموعة كبيرة من المزايا والتخفيضات والتسهيلات لكبار المواطنين، فوق 60 عاماً.

وقالت وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، حصة تهلك، في تصريحات صحافية، عقب التوقيع على مذكرتي تفاهم مع «الاتحاد للطيران»، و«مطارات أبوظبي» لإطلاق الباقة، إن «هذه المبادرة تأتي في إطار السياسة الوطنية لكبار السن، التي وضعتها الوزارة بهدف تحسين جودة الحياة لكبار السن، وتقديم خدمات إضافية لهم»، مشيرة إلى أن المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتأتي في إطار الشراكة وخدمة المجتمع.

وأوضحت أن هذه الباقة لا تعد فقط تقديراً لكبار السن، بل تؤكد التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتنفيذ سياسة كبار المواطنين، لافتة إلى أنها تعد أولى الشراكات مع «الاتحاد للطيران»، وستتبعها شراكات أخرى لدعم مبادرات الوزارة.

ولفتت إلى أن الوزارة وقعت اتفاقية أخيراً مع مصرف أبوظبي الإسلامي، من أجل التكفل بإنشاء أربعة أندية لكبار المواطنين في أربعة مراكز لتنمية المجتمع في الدولة، موضحة أن العام الجاري سيشهد توقيع العديد من الشراكات مع جهات أخرى في الدولة، خصوصاً مع القطاع الخاص، لتطوير الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وتقديم خدمات جديدة لهم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية بمجموعة الاتحاد للطيران، محمد عبدالله البلوكي، إن «(الباقة) تتيح عند الحجز عبر مكاتب الاتحاد للطيران وشركة (هلا) لإدارة السفر، العديد من المزايا، على رأسها خصومات 10% على أسعار تذاكر السفر على متن (الاتحاد للطيران)، والحصول على أميال إضافية بنسبة 25%، والسماح بأوزان أمتعة إضافية، اعتماداً على درجة السفر، وحرية اختيار مقاعد الطائرة، والأولوية في إنهاء إجراءات السفر والصعود للطائرة في مطار أبوظبي الدولي، و10% خصماً على مشتريات كبار المواطنين على متن الطائرة، وفي السوق الحرة في مطار أبوظبي الدولي، ومواقف مجانية في مطار أبوظبي لمدة ثلاثة أيام».

وأضاف أن كبار المواطنين سيحصلون على ترقية في تجربة السفر، بما في ذلك الدخول إلى «صالة الريم» لكبار الشخصيات في مطار أبوظبي الدولي، حيث يحصل الضيوف على مشروبات ومأكولات مجانية، وإمكانية الاسترخاء قبل السفر.