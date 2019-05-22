استدعاء قوابس كهربائية من «أبل»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة بدأت، أمس، حملة استدعاء من أجل السلامة، خاصة بقوابس كهربائية لهواتف شركة «أبل»، وذلك بالتعاون مع متاجر «أبل»، ومراكز الخدمة المعتمدة في الدولة.

وأضاف النعيمي، أنه - وفقاً لـ«أبل» - فإنه تم تصنيع تلك القوابس بين عامي 2003 و2010، فيما تم توزيعها بين يناير 2003، ويناير 2015، موضحاً أنه في حالات نادرة قد تنكسر مهايئات القوابس الجدارية، المصممة خصيصاً للاستخدام في المملكة المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ، وقد تسبب خطر حدوث صدمة كهربائية، عند لمس الأجزاء المعدنية المكشوفة.