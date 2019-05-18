طيران الإمارات: عمليات الناقلة تسير كالمعتاد دون أي تغييرات

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم

قال متحدث باسم طيران الإمارات إن الشركة على دراية تامة بإشعار وكالة الطيران الفيدرالية الأميركية للطيارين، الذي صدر في وقت متأخر يوم الخميس في الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث في بيان تلقت "الإمارات اليوم": نسخة منه، أن عمليات الناقلة تسير كالمعتاد حالياً من دون أي تغييرات، كما أنها على تواصل وثيق مع السلطات المعنية، محلياً وعالمياً، وتراقب الوضع عن كثب.

وأكد أن "سلامة عملياتنا تبقى دائماً على رأس أولوياتنا من دون أدنى تهاون".

من جانبه قال متحدث باسم "فلاي دبي" إن الشركة تسير رحلاتها ضمن المسارات الجوية المعتمدة دوليا.

وأضاف المتحدث في بيان أن الشركة على اطلاع بالاشعار وستواصل مراقبة الوضع والامتثال لاي توجيهات تصدر عن الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات.