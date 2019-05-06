وفاة فني أثناء سحبه طائرة للخطوط الكويتية

المصدر: دبي_ الإمارات اليوم

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، وفاة أحد الموظفيين الفنيين في ساحة مطار الكويت، اليوم.

وقالت الخطوط الكويتية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر إنه وقع اليوم الساعة 3:10 عصراً حادث أليم لأحد الزملاء الموظفين الفنيين في المعدات الأرضية أدى إلى وفاته، وذلك أثناء تأديته لعمله في سحب إحدى طائرات الشركة من نوع B777 خالية من الركاب والأطقم من ساحة المطار الى مبنى الركاب 4 بواسطة المعدة الخاصة بسحب الطائرات.

وأوضحت أنه تجري حالياً التحقيقات اللازمة حول الموضوع من قبل السلطات الرسمية المعنية لمعرفة أسباب وقوع الحادث الذي أدى إلى الوفاة.

وأعربت الناقلة عن أسفها لوقوع هذا الحادث الأليم؛ وتقدم رئيس مجلس الإدارة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بأحر التعازي لأسرة الفقيد.