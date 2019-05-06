الإمارات تتصدر إقليمياً في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي الجديدة

المصدر: شريف اليماني - دبي

تصدرت دولة الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عدد المشروعات التي تأسست عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي.

وأفادت مؤسسة «إف دي آي إنتلجنس»، التابعة لمجموعة «فايننشال تايمز» الأميركية، في تقرير حديث لها صدر أول من أمس، بأن عدد المشروعات التي جرى تأسيسها من خلال الاستثمارات الأجنبية في الإمارات بلغ 306 مشروعات في عام 2018، ما يمثل 24% من عدد المشروعات الأجنبية الجديدة في المنطقة، بقيمة بلغت نحو 12.7 مليار دولار (46.6 مليار درهم)، أي نحو 20.8% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الشرق الأوسط فقط.

وأظهر التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن جنوب إفريقيا جاءت في المرتبة الثانية بـ103 مشروعات، فيما حلت مصر ثالثةً بـ84 مشروعاً، والسعودية رابعةً مع 80 مشروعاً، بينما احتل المغرب المرتبة الخامسة بـ70 مشروعاً.

وبيّن التقرير أن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 1253 مشروعاً، مقارنة بعام 2017، كما زادت قيمة تلك الاستثمارات بنسبة 14%.

وعلى صعيد دول الشرق الأوسط فقط، ارتفع عدد تلك المشروعات بنسبة 2% ليصل إلى 586 مشروعاً، فيما زادت حجم رؤوس أموال تلك المشروعات بنسبة 64% إلى 61.1 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.

ووفقاً للتقرير، فإن عدد المشروعات الأجنبية التي جرى تأسيسها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي في العالم، ارتفع بنسبة 7% مقارنة بعام 2017 لتصل إلى 14 ألفاً و845 مشروعاً، في حين زادت قيمة تلك الاستثمارات بنسبة 42% لتصل إلى 917.3 مليار دولار، وزاد عدد الوظائف التي أوجدتها تلك الاستثمارات بنسبة 25% لتصل إلى 2.3 مليون وظيفة.

وأوضح التقرير أن الصين جاءت في المرتبة الأولى عالمياً بقائمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي، بعد جذبها 107.2 مليارات دولار، فيما حلت منطقة غرب أوروبا في المرتبة الأولى بقائمة أكثر المناطق تأسيساً للمشروعات عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد وصلها إلى 4385 مشروعاً، في حين كانت منطقة آسيا المحيط الهادئ على رأس قائمة المناطق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث القيمة بـ277.7 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة الذي يضم مشروعات الفحم والنفط والغاز الطبيعي، كان من أكثر القطاعات التي أقبل عليها المستثمرون الأجانب في العالم خلال العام الماضي، بعد أن ضخوا نحو 134.6 مليار دولار في هذا القطاع، ما يمثل 15% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يليه قطاع العقارات بقيمة 116.8 مليار دولار، ثم قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 82.4 مليار دولار.

• %24 من المشروعات الأجنبية الجديدة في المنطقة استحوذت عليها الإمارات.