17 جهة حكومية تطور منصاتها الرقمية وفق «مختبر تجربة المستخدم»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إخضاع 32 موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً حكومياً، تتبع 17 جهة حكومية، لاختبارات الاستخدام من خلال «مختبر تجربة المستخدم»، الذي أقامته الهيئة ضمن دورها في تمكين التحول الذكي للجهات الحكومية، ما أسهم في تطوير منصاتها وفقاً لتجربة المستخدم.

وأشارت الهيئة في بيان أمس، إلى أن مختبر تجربة المستخدم يعد أحد أركان مركز إبداع الحكومة الذكية، الذي أقامته الهيئة لدعم الابتكار والإبداع، وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجالات التحول الرقمي بصفة عامة، ويتبع المختبر منهجيات وأساليب علمية متطورة، تركز على تحسين وتطوير المواقع والتطبيقات الذكية، استناداً إلى سلوك المستخدمين وتفضيلاتهم.

وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري: «وضعنا في الإمارات وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة إسعاد المتعاملين على رأس قائمة أولوياتنا، ونسعى دائماً لتحقيق هذا الهدف السامي، باستخدام أحدث التقنيات والأساليب، ويعكس مختبر تجربة المستخدم الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في سبيل تعزيز الحضور الرقمي لكل الجهات الحكومية، والوصول إلى خدمات ذكية بمستويات عالية، تحقق إسعاد المتعاملين، وتلبي تطلعاتهم».

ويقوم مختبر تجربة المستخدم بدراسة سلوك عينة من المستخدمين أثناء استخدامهم خدمة معينة أو تصفحهم موقعاً معيناً، ورصد ردود أفعالهم باستخدام تقنيات عالية الكفاءة، وبناء على النتائج يتم تزويد الجهة صاحبة العلاقة بتقرير يظهر نقاط الضعف في المواقع والخدمات الإلكترونية، بهدف تطوير منصاتها الرقمية، وتلافي العيوب والمشكلات بما يضمن سهولة وسلاسة الاستخدام، ويشجّع الجمهور على استخدام الخدمات الذكية.