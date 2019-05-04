7 مزايا اقتصادية لبورصات «عقود السلع المستقبلية»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن بورصات عقود السلع المستقبلية، تتضمن سبع مزايا اقتصادية أساسية، موضحة أن مصطلح «السلعة» ببساطة يعني أي منتج زراعي أو تعديني تم إنتاجه بغرض التداول أو البيع، ومن أمثلة ذلك، الحبوب، والقطن، والتبغ، والذهب، والفضة، والنفط، وتتضمن أنواع السلع المنتجات الزراعية، والمعادن، والبترول، والعملات الأجنبية، والسندات المالية، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك خاصيتان ترتبطان بصفة عامة بكل سلعة، وهما: وجود أسواق لتبادلها الفعلي، ووجود أسواق منظمة، وهي عادة ما تكون بورصة معتمدة لتداول العقود المستقبلية للسلع، لتداول عقود المشتقات وشراء وبيع هذه السلع.

وأشارت الهيئة، في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن هناك نوعين من الأسواق يرتبطان بتجارة السلع، هما: أسواق السلع الفعلية، وبورصات السلع، ويختلف كل سوق منهما عن الآخر، من حيث وظائفهما وآلياتهما والغاية النهائية لكل منهما.

السلع الفعلية

وتُستخدم أسواق السلع الفعلية التي تعرف أيضاً باسم أسواق العمليات الفورية أو الأسواق النقدية بشكل أساسي في التبادل الفعلي للسلع مقابل الثمن، حيث يُسلم المشتري الأموال للبائع ويتسلم البضائع، أي يصبح المالك الفعلي لها. وتتم عملية المتاجرة عادة من أجل إشباع حاجة الأعمال التجارية أو الاستهلاك للأطراف.

بورصات السلع

ويتم تداول السلعة نفسها في بورصات السلع بطريقة مختلفة ولخدمة غرض آخر، حيث لا يتم تداول السلعة الفعلية في بورصات السلع، ولكن يتم تداول عقود مستقبلية وخيارات تقوم على العقود المستقبلية وترتبط بالسلعة. وتعرف العقود المستقبلية، أيضاً باسم عقود المشتقات، لأن قيمتها تشتق من قيمة الأصل الأساسي (السلعة)، حسب كل حالة.

وأكدت الهيئة أن أهم وظيفتين اقتصاديتين تؤديهما بورصات السلع هما: المساعدة في اكتشاف أسعار السلع الأصلية، وتوفير قاعدة لإدارة مخاطر الأسعار المرتبطة بالأعمال.

وهناك الكثير من الفوائد الأخرى التي تقدمها بورصات السلع، ومنها: نشر المعلومات الخاصة بالأسعار، والكفاءة والشفافية، والسيولة، وضمان الأداء.

وبينت الهيئة أن بورصة العقود المستقبلية، هي سوق مركزية للمشترين والبائعين، وتقوم بتسهيل عملية تداول العقود القياسية التي تعرف على نطاق واسع باسم عقود المشتقات من خلال منصة تداول، ولهذا السبب، تعرف هذه الأسواق أيضاً باسم أسواق عقود المشتقات.

المزايا الاقتصادية

وتقدم بورصات عقود السلع المستقبلية العديد من المزايا الاقتصادية، منها:

1- اكتشاف الأسعار: أي خلق آلية اكتشاف مستمرة للأسعار في منصة التداول بالبورصة، ولا تحدد بورصات العقود المستقبلية أسعار السلع، فهي أسواق حرة تعمل كمنصة لجمع كل القوى التي تؤثر في أسعار السلعة معاً في مزاد مفتوح. 2- إدارة مخاطر الأسعار: وتتضمن موازنة مخاطر السعر المتصلة بسوق العمليات الفورية عن طريق الحصول على مركز مساو، ولكنه معاكس في سوق العقود المستقبلية.

3- القدرة التنافسية في الاستيراد والتصدير: يستطيع المصدرون، باستخدامهم سوق العقود المستقبلية، تقليل تكاليفهم، وتحسين قدرتهم التنافسية.

4- تهدئة الأسعار الفعلية: حيث تسهم بورصات العقود المستقبلية في تهدئة أسعار السلع عالمياً.

5- فوائد تعود على المزارعين: يمكن أن يستخدم المزارعون هذه الأسواق في إدارة مخاطر الأسعار لمنتجاتهم في المستقبل.

6- إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية.

7- تحسين جودة المنتجات.

نقد غير منصف

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن أسواق عقود مشتقات السلع واجهت في كثير من الأحيان نقداً غير منصف لثلاثة أسباب: أولها، لأن بعض عقود المشتقات معقدة ويصعب فهمها، وقد أدى هذا التعقيد إلى تكبد بعض المتداولين، ممن تنقصهم الخبرة، خسائر مالية فادحة لم تكن متوقعة، والتي تم نشرها على الملأ.

بينما يركز السبب الثاني على أن بعض المعلقين يرون أن المشتقات تشجع على المضاربة، لأنها لا تحتاج إلى الكثير من المال للتداول، وتتضمن رفعاً مالياً عالياً. فيما يوضح السبب الثالث أن البعض يعتقد أن السيولة التي تقدمها المشتقات تشجع على التداول بشكل مفرط وتقلب الأسعار الذي يؤثر بدوره في أسواق مالية أخرى.