الإمارات الأولى عربياً في امتلاك السكان حسابات مصرفية رسمية

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

كشف صندوق النقد العربي أن أحدث البيانات تشير إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً في امتلاك سكانها حسابات مصرفية رسمية.

وأضاف أن نسبة 84% من السكان ممن تزيد أعمارهم على 15 عاماً فما فوق يمتلكون حسابات مصرفية رسمية، فيما جاءت البحرين والكويت والسعودية في المراتب التالية بنسب 83 و80 و72% على التوالي.

وأوضح الصندوق في ندوة عقدت بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، أمس، أن دولة الإمارات تصدرت كذلك من حيث نسبة امتلاك الاناث لحسابات مصرفية، بنسبة 76%، كما حققت أعلى نسبة في اقتراض الأفراد من المؤسسات المالية بنسبة 46%.

وبيّن صندوق النقد العربي أن 63% من سكان الدول العربية البالغ عددهم 413 مليون نسمة، لا يتعاملون مع القطاع المالي الرسمي، و79% من الشباب البالغين في الدول العربية غير مندمجين في المنظومة البنكية، فيما بلغت الفجوة النوعية بين الذكور والإناث في الوصول إلى الخدمات المالية بالدول العربية 23%.

وعرّف «النقد العربي» الشمول المالي بأنه إتاحة كل الخدمات المالية واستخدامها من مختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده من خلال القنوات الرسمية، بما في ذلك حسابات التوفير المصرفية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل، والائتمان، وابتكار خدمات مالية أكثر ملاءمة بأسعار تنافسية.

ويتضمن مفهوم الشمول المالي حماية حقوق المتعاملين، وتشجيعهم على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم بغرض تفادي لجوء البعض منهم إلى قنوات ووسائل غير رسمية لا تخضع لجهات الرقابة والإشراف.

إلى ذلك، كشف المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، في تصريحات على هامش الندوة، أن «مؤسسة المقاصة العربية» في أبوظبي ستبدأ عملها بتسوية المدفوعات العربية البينية اعتباراً من العام المقبل.

وأوضح أنه يجري العمل حالياً على الانتهاء من إنشاء المؤسسة، لتختص بالتسويات المالية العربية، وتعزيز التجارة البينية، والاستثمارات والتحويلات، ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الشركاء التجاريين للعالم العربي في مختلف مناطق العالم.

وأكد أن المقاصة ستستخدم العملات العربية في التسويات التجارية بين الدول العربية «العملات المقبولة»، مشيراً إلى دعم التوجه نحو العملات الرقمية وتكثيف استخدام التقنيات المالية الحديثة.

ولفت إلى أن «مؤسسة المقاصة العربية» تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويمتلكها صندوق النقد العربي. يذكر أن حجم التجارة البينية العربية يقدر بنحو 245 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي التجارة العربية 1.9 تريليون دولار، بنسبة 5% من التجارة العالمية.

79ة %

من الشباب البالغين في الدول العربية غير مندمجين في المنظومة البنكية.