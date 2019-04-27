11 مليون درهم قيمة 68 ضبطية للملكية الفكرية بالربع الأول في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مدير عام جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، بأن جمارك دبي حققت نجاحاً كبيراً في التصدي لدخول البضائع المقلدة إلى الدولة عبر المراكز الجمركية في دبي، حيث بلغ عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة في عام 2018 نحو 272 ضبطية، تبلغ قيمتها التقديرية نحو 52 مليون درهم، وفي الربع الأول من عام 2019 بلغ عدد ضبطيات الملكية الفكرية 68 ضبطية تبلغ قيمتها التقديرية نحو 11 مليون درهم، وتمت إعادة تدوير نحو 23 ألف قطعة من البضائع المقلدة لـ16 علامة تجارية.

وتفصيلاً، توجت جمارك دبي أنشطتها للتوعية بحقوق الملكية الفكرية بإقامة الاحتفال السنوي باليوم العالمي للملكية الفكرية 2019 في دبي، بحضور مدير عام جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، ونائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان تميم، وممثلين عن الجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية وعدد من المديرين والمسؤولين في الدائرة.

وقال أحمد محبوب مصبح في كلمته: «نلتقي لنحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية للعام 2019، تعبيراً عن الأهمية الخاصة لحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات التي تنطلق بقوة إلى تطوير تجربتها الرائدة عبر تحفيز الابداع والابتكار وتحويله الى سلوك يومي لكل أفراد المجتمع لتحقيق قفزات سريعة ومتتالية في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتُعد حماية حقوق الملكية الفكرية من المحفزات الرئيسة للإبداع والابتكار، فمن خلال تمكين الموهوبين والمبتكرين وأصحاب العلامات التجارية من تحقيق المكاسب المستحقة لهم نظير جهودهم في التطوير والتميز، تتقدم مسيرة الإبداع والابتكار في بيئة عمل تشجع تطور الأفكار والابتكارات الجديدة وتحفز المنتجين على الاستثمار في تحسين جودة منتجاتهم».

وأضاف: «تولي الإمارات اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز قدرة الأفراد والشركات على الاستفادة من جهودهم في تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة، وتتوجها بالاستعداد لتحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة دبي لمعرض (إكسبو 2020 دبي)».

وأوضح أن جمارك دبي حققت نجاحاً كبيراً في التصدي لدخول البضائع المقلدة إلى الدولة عبر المراكز الجمركية في دبي، حيث بلغ عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة في عام 2018 نحو272 ضبطية، تبلغ قيمتها التقديرية نحو 52 مليون درهم، وفي الربع الأول من عام 2019 بلغ عدد ضبطيات الملكية الفكرية 68 ضبطية تبلغ قيمتها التقديرية نحو 11 مليون درهم، وتمت إعادة تدوير نحو 23 ألف قطعة من البضائع المقلدة لـ16 علامة تجارية.

وقال مدير عام جمارك دبي: «نظمت الدائرة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية 46 ورشة عمل لإطلاع المفتشين والموظفين الجمركيين على الأساليب الجديدة التي تستخدم في تقليد البضائع، وعززت جمارك دبي جهودها لتطوير شراكتها الاستراتيجية مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، وأثمر هذا التعاون عن تمكين أصحاب العلامات التجارية من التخلص من البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية التي يتم ضبطها دون الإضرار بالبيئة من خلال إعادة تدوير هذه البضائع ليتم استخدامها في مجالات أخرى مفيدة للاقتصاد الوطني، حيث تمت إعادة تدوير نحو 17.91 مليون قطعة مقلدة لعلامات تجارية كبيرة، بدلاً من إتلافها بالطرق التقليدية التي تتسبب بتلوث البيئة».