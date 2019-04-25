1.45 مليار درهم تمويلات إسكان منحها «الإمارات للتنمية» للمواطنين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف مصرف الإمارات للتنمية، أمس، أن تمويلات إسكان المواطنين التي منحها خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 1.45 مليار درهم، فيما بلغ حجم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة 407 ملايين درهم.

جاء ذلك خلال استعراض مجلس إدارة المصرف إنجازاته للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 في اجتماع عقده بأبوظبي، أمس.

وتفصيلاً، عقد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أمس، اجتماعه الثالث لعام 2019، في أبوظبي، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، عبيد حميد الطاير، حيث تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ عدد من القرارات المهمة بشأنها، كما اعتمد المجلس البيانات المالية للعام الماضي، إضافة إلى الاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.

وأفاد المصرف في بيان بأن مجلس الإدارة استعرض إنجازات المصرف خلال الربع الأول من عام 2019، حيث بلغت تمويلات إسكان المواطنين 1.45 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك التزاماً من المصرف بتمكين المواطنين من شراء أو بناء المسكن الخاص بهم، بما يحقق توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، موضحاً أن البرنامج التمويلي لإسكان المواطنين شمل تمويلاً مالياً لشراء مسكن بقيمة تصل إلى خمسة ملايين درهم، وتمويلاً لبناء المسكن بقيمة تصل إلى ثلاثة ملايين درهم.

وذكر المصرف أن حجم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ 407 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها، مشيراً إلى إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يوفر ضماناً إلى مليوني درهم للشركات الناشئة فيما يضمن المصرف %85 من قيمة التمويل، أو ضماناً إلى خمسة ملايين درهم للشركات القائمة، فيما يضمن المصرف %70 من قيمة التمويل.

وقال الطاير إن «مصرف الإمارات للتنمية مستمر في العمل على تحقيق الخطط والاستراتيجيات الموضوعة، حيث يسهم في مساعدة المواطنين على امتلاك مسكنهم، وفي دعم النمو المستمر للاقتصاد المحلي من خلال مساعدة روّاد الأعمال الإماراتيين على تأسيس أعمالهم، والانطلاق بها نحو آفاق أكثر نجاحاً».