دبي تستقبل 3.14 ملايين زائر في شهري يناير وفبراير

المصدر: دبي- أزاد عيشو

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري، في دبي، أن الإمارة استقبلت 3.14 ملايين زائر دولي، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بنسبة نمو بلغت نحو 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات التي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية فبراير الماضي، ليصل إلى 117 ألفاً و434 غرفة، كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية في الإمارة بنهاية الشهر ذاته ليصل إلى 716 منشأة.

ووصل إجمالي عدد الليالي الفندقية "(الغرف المحجوزة) إلى أكثر من 5.68 ملايين ليلة، بينما وصل متوسط إشغال الغرف والشقق الفندقية في الإمارة إلى 84%، وبينت الإحصاءات أن معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية بنهاية فبراير الماضي بلغ 513 درهماً، في حين بلغ متوسط العائد على الغرفة 432 درهماً.

وحلت الهند في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدرة للزوّار إلى دبي، خلال هذه الفترة، مسجلة نحو 386 ألف زائر، تلتها السعودية بنحو 275 ألف زائر، لتحل الصين في المركز الثالث بأكثر من 209 آلاف زائر.