دبي تتوقع نمواً حقيقياً بنسبة 2.1% في 2019.. و3.8% في 2020

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي بأن المبادرات والاستثمارات التي تقودها حكومة دبي، وتحسّن آفاق النمو لدى الشركاء التجاريين، والمشروعات التي تتم استعداداً لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، تمثل حجر الأساس لزيادة الائتمان والاستثمار في القطاع الخاص بالإمارة.

وتوقعت في تقرير لها أمس، أن تصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي على المدى القصير إلى المتوسط، إلى 2.1% و3.8% و2.8% في الأعوام 2019 و2020 و2021 على التوالي.

وأكدت أن النشاط الاقتصادي في الإمارة شهد تحسناً ملحوظاً مع بداية العام الجاري، ما انعكس في زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة، وتحسن أداء مؤسسات الأعمال، لافتة إلى إصدار 6709 رخص تجارية جديدة في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، بزيادة تبلغ 29% مقارنةً بعدد التراخيص التي صدرت في الفترة ذاتها من عام 2018.

كما ارتفعت قيمة مؤشر ثقة الأعمال في الربع الأول من عام 2019 بمعدل 10.2 نقاط مقارنةً بالربع الأول من عام 2018، و7.7 نقاط في الربع الرابع من عام 2018، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في آفاق النمو والتفاؤل العام لدى مجتمع الأعمال.

ولفتت إلى أن غالبية الشركات أبدت عزمها على تقديم طلبات شراء جديدة، متوقعة بذلك زيادة في حجم المبيعات ومؤشرات الإيرادات والأرباح.

وأوضحت اقتصادية دبي أن مسح «مؤشر ثقة الأعمال» الصادر عنها أظهر أن 59% من الشركات متفائلة بشأن النمو في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنسبة 41% للفترة ذاتها من عام 2018، فيما توقعت 34% استقراراً، بينما تراجع توقع الشركات بانخفاض النمو من 8% إلى 7%.

«دبي المالي»

ووفقاً لاقتصادية دبي، فقد شهد الربع الأول من عام 2019، ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 4%. وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى 680 مليون درهم، ما يمثل 65% من إجمالي قيمة التعاملات في السوق. واستحوذ الاستثمار المؤسسي على 492 مليون درهم من استثمارات الربع الأول، ما يؤكد الثقة المتنامية في دبي.

نظرة إلى 2018

ذكرت اقتصادية دبي أن حكومة دبي اتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة لتحفيز الاستثمارات، وتسريع معدل النمو الاقتصادي في الإمارة الذي بلغ 1.7% في النصف الأول من عام 2018. وتم طرح مبادرات استراتيجية رئيسة أسهمت في تقليل كلفة ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاعي السياحة والعقارات.

وأكدت أن هذه المبادرات عملت على تسارع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، لتبلغ 38.5 مليار درهم في عام 2018، بزيادة قدرها 41% عن عام 2017. ولعبت هذه المبادرات وغيرها دوراً في رفع النمو خلال النصف الثاني من عام 2018 ليصل إلى 2.2%، ما أدى إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 بنسبة 1.9%.

وقد تحققت هذه الإنجازات على الرغم مما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية من تطورات غير مواتية نتيجة زيادة حدة السياسات التجارية الحمائية التي انتهجتها بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الضبابية التي سادت المشهد الجيو - سياسي العالمي والإقليمي، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في العديد من الدول بما فيها الصين، واستمرار التوترات الإقليمية.

محركات نمو جديدة

أكدت اقتصادية دبي أن حكومة دبي تعمل حالياً على تطوير محركات نمو جديدة لمواكبة التطورات والتغيرات المستقبلية على الصعيد الاقتصادي العالمي والإقليمي، خصوصاً في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والثورة الصناعية الرابعة.

كما شرعت في العديد من المبادرات لتحفيز المزيد من استثمارات القطاع الخاص في قطاعات مبتكرة جديدة، والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ومعدلات نمو القطاعات الرئيسة، لتفوق المعدلات المتوقعة.

ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2019.

65 % من إجمالي قيمة التعاملات في سوق دبي المالي استثمارات أجنبية.

مؤشر ثقة الأعمال في الربع الأول من عام 2019 يرتفع بمعدل 10.2 نقاط.

6709

رخص تجارية جديدة في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

59 %

من الشركات متفائلة بشأن النمو في الربع الأول من عام 2019.

حكومة دبي تعمل على تطوير محركات نمو جديدة لمواكبة التطورات والتغيرات المستقبلية على الصعيد الاقتصادي العالمي والإقليمي.

دبي سوق حرة ومفتوحة.. ووجهة مفضلة للاستثمارات

أشارت اقتصادية دبي إلى «وثيقة الخمسين» التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير 2019، مشيرة إلى أنها رسمت صورة متكاملة لرؤية سموه، واستشراف واضح للتحديات المستقبلية.

وقالت: «أكدت الوثيقة من جديد على المبادئ الأساسية التي تستند إليها سياسات وتوجهات إمارة دبي، كاقتصاد سوق حرة ومفتوحة، ووجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية والمحلية».

وأضافت: «في ضوء هذه الوثيقة، تم تدشين مجموعة من المبادرات والسياسات المتوازنة والمتكاملة والمرنة التي من شأنها دعم معدلات النمو وضمان الاستدامة والازدهار في دبي»، لافتة إلى دراسة حديثة قامت بها اقتصادية دبي، تتوقع أن تؤدي المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية المنبثقة عن «وثيقة الخمسين»، والتي شرعت بها حكومة دبي، إلى نمو اقتصاد إمارة دبي بنسبة 2.1% في عام 2019، وبنسبة 3.8% في عام 2020، و2.8% في عام 2021.

بوابة المصدرين

تعمل حكومة دبي على زيادة دعمها للشركات المحلية من خلال مضاعفة عدد المشترين والبائعين الذين يجتمعون في دبي وخارجها، وتعمل عن كثب مع الحكومة الاتحادية على تذليل العوائق التجارية في البلدان ذات إمكانات النمو العالية، والتركيز أيضاً على القطاعات التي تنمو فوق معدلات نمو التجارة العالمية. كما تركز حكومة دبي جهودها في تسخير قوة رائدات الأعمال من خلال برنامج «المرأة في التجارة الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، الذي سيسهم في ربط ثلاثة ملايين امرأة في الأسواق العالمية بحلول عام 2020.

وأطلقت الحكومة أيضاً «بوابة المصدرين»، وهي عبارة عن منصة معرفية توفر البيانات الاقتصادية والتجارية الحيوية لدولة الإمارات ودبي، فضلاً عن معلومات حول المنتجات الأكثر طلباً في الإمارات.

وتوفر المنصة للمصدرين معلومات مفصلة على مستوى البلد والقطاع ومستوى المنتج، فهي تساعد المصدرين على إيجاد أسواق تصدير جديدة لمنتجاتهم وخدماتهم، وتحديد الشركاء، وتقدير تكاليف التصدير.

122 مليار درهم مساهمة «إكسبو 2020 دبي»

يمثل «إكسبو 2020 دبي» خطوة استراتيجية ونقلة نوعية في طريق دبي نحو تأسيس وترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة يدعمه الإبداع والابتكار والتعاون العالمي.

وتقدّر دراسة تفصيلية حديثة أن مساهمة «إكسبو 2020 دبي» في إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2013-2030 تبلغ 122 مليار درهم. كما يتوقع أن يسهم إنشاء وتسليم موقع «إكسبو»، بمبلغ 38 مليار درهم خلال الفترة من 2013 إلى أبريل 2021، إضافة إلى فوائد مباشرة لقطاع البناء، والخدمات المالية، والنقل، والتخزين، والاتصالات.

ويُتوقع كذلك أن يضيف الحدث نفسه ما قيمته 23 مليار درهم إلى إجمالي القيمة المضافة من خلال النفقات في الموقع وخارج الموقع، مع فوائد مباشرة لقطاع السياحة، والاتصالات، والأعمال التجارية، والمالية، والنقل، والعقارات، وتجارة التجزئة.

وتقدر العناصر القابلة للقياس الكمي للأثر الذي سيحدثه «إكسبو 2020 دبي» في الفترة بين 2021 و2030 بنحو 62 مليار درهم. ويتمثل أحد الجوانب المهمة في الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي من المتوقع أن تحصل على 5.2 مليارات درهم في مشروعات وأعمال جديدة حتى أبريل 2021 عند الانتهاء من الحدث.

الاستثمارات المستدامة والمؤثرة

أكدت اقتصادية دبي أن هنالك استثمارات أخرى مهمة تجري جنباً إلى جنب مع تلك التي تستهدف «إكسبو 2020 دبي»، وهي مدفوعة باستراتيجية جديدة لحكومة دبي، تسعى إلى الاستفادة من النمو الملحوظ للاستثمارات المستدامة أو المؤثرة، والاستثمار في حل المشكلات البيئية والاجتماعية.

ولفتت إلى أن المستثمرين قادوا الطلب العالمي على الاستثمارات ذات التأثير في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ حجمها 30.7 تريليون دولار في بداية عام 2018، بزيادة قدرها 34% خلال عامين وفقاً لتقرير الاتحاد العالمي للاستثمار المستدام.

وأوضحت أن دبي بدأت في الاستفادة من حجم المشررعات الاستثمارية المؤثرة، لافتة إلى أن مركز حمدان لمستقبل الاستثمار، أعلن عن برنامج جديد لبناء القدرات والمهارات والشراكات اللازمة لاغتنام الفرص التي تخلقها اتجاهات تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود، بما في ذلك قانون الملكية الأجنبية 100% الذي تم إصداره حديثاً، إلى زيادة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات بنسبة 15 إلى 20% سنوياً لتبلغ 50 مليار درهم في عام 2020.