«الهلال» يعين عمرو المنهالي رئيساً تنفيذياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف الهلال، عن تعيين عمرو سعد المنهالي، رئيساً تنفيذياً للمصرف، ليتولّى بذلك قيادة مسيرة التحول الرقمي للمصرف، والإشراف على تحقيق أهداف استراتيجيته الرامية إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين، والاتجاه نحو الاستثمار بشكل رئيس في التكنولوجيا والخدمات المصرفية المتطورة.

وقال المنهالي: «يقف مصرف الهلال على أعتاب مرحلة جديدة ومهمّة للغاية، ستتيح له فرصة تبوء مكانة رائدة في مجال الصيرفة الرقمية الإسلامية للأفراد، من خلال التركيز بشكل رئيس على تقديم خدمات متطورة واستثنائية تثري تجربة المتعاملين».

ويُعتبر المنهالي أحد المصرفيين الإماراتيين المتميّزين، إذ تمتدّ خبرته إلى أكثر من 20 عاماً عمل خلالها في مجالات عدة مثل إدارة الائتمان والمخاطر والصيرفة الإسلامية، منها 13 عاماً في بنك أبوظبي التجاري، تقلّد خلالها عدداً من المناصب الإدارية، حتى تعيينه رئيساً للصيرفة الإسلامية في عام 2010. كما يشغل عضوية مجالس إدارة بعض الشركات والمؤسسات المالية في دولة الإمارات، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات.