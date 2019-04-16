«الاتحادية للضرائب» تحدّد مواصفات «الطوابع الرقمية» لعبوات السجائر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، عن مواصفات الطوابع الضريبية الرقمية المعتمدة من الهيئة الواجب تثبيتها على جميع عبوات السجائر المتداولة في الأسواق المحلية،

حيث اعتمدت مجموعتين من الطوابع، الأولى حمراء مخصصة لعبوات التبغ ومنتجاته التي يسمح بتداولها داخل دولة الإمارات وللقادمين عبر الأسواق الحرة، بينما الثانية خضراء مخصصة للمغادرين عبر الأسواق الحرة.

ودعت الهيئة منتجي ومستوردي وموزعي التبغ ومنتجاته، والأطراف المعنية كافة في هذا القطاع، إلى الالتزام بالبرنامج الزمني لنظام «وضع العلامات المميّزة على التبغ ومنتجاته» الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من ينايرالماضي، ويهدف إلى تتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي، لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.

وأكدت الهيئة، في بيان، ضرورة الالتزام بالنظام الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ»، وقرار الهيئة في الشأن ذاته.

وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يوفر آليات تسهم في مكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري في منتجات التبغ، وتدعم عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق، لمنع بيع منتجات مهربة وغير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها، حيث يتم تثبيت الطوابع الضريبية الرقمية على عبوات منتجات التبغ بتسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة. وتتضمن هذه الطوابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات، ما يدعم جهود الدولة في مكافحة التجارة غير المشروعة بمنتجات التبغ في الأسواق المحلية.

ووفقاً للبرنامج الزمني المعلن، فإنه اعتباراً من الأول من مايو المقبل سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية الرقمية إلى دولة الإمارات، كما أنه اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل لن يسمح ببيع أو استيراد أو إنتاج أي سجائر في الدولة ما لم تحمل تلك الطوابع، حيث يجب أن تكون جميع السجائر التي يتم إنتاجها أو استيرادها ابتداءً من هذا التاريخ مثبتاً عليها الطوابع مع خاصية التتبع الكامل.

وفي ما يتعلق بكيفية طلب الطوابع الضريبية الرقمية، أوضحت الهيئة أنه يمكن للمصنع أو المورد تحميل نموذج الطلب من خلال رابط tax.gov.ae/‏‏‏digitaltaxstamp، تعبئة البيانات المطلوبة، ثم إرسال الطلب إلى ftadtscustomercare@delarue.com ليتم تسجيله في النظام.