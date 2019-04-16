%15.7 ارتفاعاً في تجارة أبوظبي غير النفطية

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية، عبر منافذ إمارة أبوظبي، ارتفعت بنسبة 15.7%، خلال يناير 2019، لتصل إلى 19.2 مليار درهم، مقابل 16.6 مليار درهم، خلال يناير 2018.

وأرجع المركز، في تقرير أصدره أمس، ذلك إلى الارتفاع الحاصل في قيمة كل من المعاد تصديره الذي وصل إلى 4.3 مليارات درهم، مقابل 3.1 مليارات درهم خلال يناير 2018، وارتفاع الصادرات إلى 5.5 مليارات درهم مقابل خمسة مليارات درهم في يناير 2018، وارتفاع الواردات إلى 9.4 مليارات درهم، مقابل 8.5 مليارات درهم خلال يناير 2018.

وتصدرت معدات النقل، وأجزاؤها وملحقاتها، السلع التي ارتفعت صادراتها في يناير 2019، إذ ارتفعت بنسبة 116%، فيما ارتفعت صادرات السلع الإنتاجية 55.4%.