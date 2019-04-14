13 نصيحة مالية ينبغي معرفتها في مقتبل العمر

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حددت مؤسسات متخصصة في الاستشارات المالية 13 نصيحة للأفراد في مقتبل العمر، من أجل بناء حياة مالية سليمة، تتمثل في ما يلي:

1- إدراك عادات الإنفاق بشكل منتظم سيسمح لك بالسيطرة على أموالك، حتى تتمكن من امتلاك القدرة على بناء حياة مالية سليمة.

2- الديون ستقلص ببطء كل الأموال التي عملت بجد لكسبها، وآلية سدادها أولوية مالية مطلقة، مع الحرص على تجنب المزيد منها مستقبلاً.

3- بدء الادخار ولو بمبالغ قليلة يعتبر الخطوة الأولى نحو حياة مالية مسؤولة، مع الاستفادة من الميزة الأكبر في الاستثمار وهي «الوقت».

4- للائتمان مزايا وعواقب ينبغي فهمها بدقة، وينبغي التعامل مع البطاقة الائتمانية مثل النقود واستبعاد أي خطط معيشية قائمة عليها.

5- ينبغي تحديد الأهداف المستقبلية التي تتطلع إلى تحقيقها بدقة، سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، حيث إن هذا سيمنحك دافعاً أكبر للتنظيم المالي.

6- أي شيء أفضل من لا شيء، لذلك فإن بناء صندوق للطوارئ أمر في غاية الأهمية، ويعتمد المبلغ الدقيق الذي تحتاج إليه في صندوقك على دخلك ونفقاتك.

7- بغض النظر عن شعورك شخصياً حيال الائتمان، فأنت بحاجة إلى أن تتوقف لحظة على الأقل لفهم كيف تعمل، وماذا تعني درجة الائتمان بالنسبة لك.

8- كن ذكياً في التسوق، وابحث بنشاط عن الخصومات والعروض الترويجية، وتحقق من متاجر البيع والأسعار عبر الإنترنت.

9- بدء الاستثمار ضمانة قوية لحياة مالية مستقرة، وقد يأخذ الاستثمار أشكالاً عدة، منها تطوير التعليم ومهارات العمل على سبيل المثال.

10- يتكون مفهوم بناء الثروة من قاعدتين بسيطتين للغاية، هما إنفاق أقل مما تكسب مع السعي لكسب المزيد من الأموال بوتيرة مستمرة.

11- مع الوصول إلى الأهداف المالية الموضوعة وتغطية كل النفقات، ينبغي الانتقال إلى التفكير في إنشاء تدفق دخل أو ادخار إضافي.

12- راقب الأداء الذي تحققه في إطار الوصول لأهدافك، راجع ميزانيتك شهرياً، للتأكد من أنك تسير على الطريق الصحيح.

13- لا تصبح مهووساً أو بخيلاً بشأن توفير الأموال والعيش لهذا الغرض فقط.