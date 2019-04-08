تحذير من انتشار رسائل وهمية على «واتس أب» تدّعي نشر قيم التسامح

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذّرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من انتشار رسائل من حسابات وهمية لشخصيات بارزة على تطبيق «واتس أب»، تدعي نشر قيم التسامح، وترغب في إضافة المستخدمين لمجموعات على «واتس أب» أو غيره من التطبيقات الأخرى.

وطالبت الهيئة في تحذيرها لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم التفاعل مع تلك الرسائل الوهمية التي تستهدف اختراق حسابات المستخدمين، مشددة على أهمية الانتباه إلى مخاطر وأضرار تلك الرسائل.

ودعت «تنظيم الاتصالات» إلى نشر تحذيرها على نطاق واسع، بهدف الإسهام في توعية المجتمع من مخاطر الرسائل الوهمية، مطالبة في الوقت نفسه المشتركين بعدم مشاركة بياناتهم الشخصية مع مجهولين، تجنباً للوقوع ضحايا لعمليات احتيال، وعدم الاستجابة للروابط المجهولة.

كما دعت الهيئة إلى عدم مشاركة البيانات الشخصية إلا بعد التحقق من هوية الأشخاص الذين تتم مشاركة البيانات معهم، وأهداف ذلك، تجنباً للوقوع في فخ عميات نصب أو احتيال أو استخدام البيانات لأهداف غير مشروعة.

وطالبت الهيئة أيضاً المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بالحفاظ على سرية المعلومات والرسائل الشخصية على الهواتف الذكية.

وأكدت أن عدم الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل الشخصية يزيد من إمكانية تعرض هواتف المشتركين الذكية لعمليات قرصنة، بهدف التجسس واحتمالية الاختراق الإلكتروني للحسابات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ما يعرض صاحب الحساب لسرقة البيانات الشخصية، سواء بيانات ومعلومات أو صوراً أو فيديوهات محملة على الأجهزة التي تتعرض للاختراق.