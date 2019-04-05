«دو» توفر حلول التحقق من الهوية بتقنية «بلوك تشين»

المصدر: دبي - وام

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة «ون 37» المتخصصة في توفير حلول التحقق من الهوية، وذلك بهدف تطوير حلول متقدمة قائمة على تقنية «بلوك تشين».

وستسهم الشراكة الجديدة في توفير حلول فريدة من نوعها للتحقق من الهوية بالاعتماد على تقنية «بلوك تشين»، ما يتيح للجهات الحكومية والشركات الخاصة تعزيز كفاءة عملياتها وسرعة إنجاز التعاملات للمتعاملين النهائيين. ويعكس هذا التعاون رؤية «دو» الهادفة إلى توفير ابتكارات مميزة تعزز مكانتها الريادية في مجال تقنية «بلوك تشين»، فضلاً عن تعزيز جهودها الرامية لتصبح شريكاً موثوقاً للمؤسسات في رحلتها نحو التحوّل الرقمي.

وستعمل الشركتان بموجب الاتفاقية على تصميم وتطوير حلول مخصصة وآمنة للشركات، لتمكينها من التحقق من الهوية بطرق سلسلة وذكية وفق مستويات عالية من الأمان.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لحلول المؤسسات، فريد فريدوني، إن «(دو) ستعمل مع (ون 37) على تطوير حلول مخصصة لعملائها من المؤسسات والجهات الحكومية لتكون شريكهم الموثوق في رحلتهم نحو مواصلة التحول الرقمي».

فريد فريدوني:

«(دو) ستعمل مع (ون 37) على تطوير حلول لعملائها من المؤسسات والجهات الحكومية».