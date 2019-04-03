منصور بن محمد يكرّم الفائزين بجوائز التميز لقطاع الأعمال 2018

المصدر: سامح عوض الله ووام - دبي

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، الفائزين بجوائز التميز لقطاع الأعمال 2018، والتي تقام في دورتها الـ25 بتنظيم من اقتصادية دبي.

وأفادت اقتصادية دبي خلال حفل التكريم، بأن جوائز التميز حققت على مدار 25 عاماً سلسلة من النتائج المتميزة، حيث بلغ صافي النمو في عدد المتقدمين والأعضاء 300%، مشيرة إلى أنها كرمت خلال تلك المدة 600 جهة فائزة من إجمالي 20 ألف مشارك.

المراكز الأولى

وتفصيلاً، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بجوائز التميز لقطاع الأعمال لدورة عام 2018، حيث شملت الشركات الفائزة بجائزة دبي العالمية للجودة، «يونيليفر جلف» من قطاع التصنيع، التي احتلت المركز الأول، فيما جاءت «هيولت باكرد إنتربرايز» من قطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثانية، بينما حلت «في إف إس جلوبال» من قطاع الخدمات، في المركز الثالث.

كما كرم سموه الفائزين بجائزة دبي للجودة، وهم: «ترانسجارد جروب» من قطاع الخدمات، وسلطة مركز دبي المالي العالمي من قطاع المناطق الحرة، وسوق دبي المالي من القطاع المالي، والقرية العالمية - دبي من قطاع التسلية والترفيه، ومستشفى «ميدكير» من قطاع الرعاية الصحية.

وكرم سموه أيضاً الفائزين بأعلى الدرجات على حسب القطاعات بجائزة دبي التقديرية للجودة، وكذلك كرم الفائزين بجائزة دبي للتنمية البشرية.

مجالات التميز

إلى ذلك، أكدت وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، عهود بنت خلفان الرومي، في كلمة خلال حفل التكريم، أن ما وصلت إليه دولة الإمارات ودبي في مختلف مجالات التميز، يعكس رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضافت: «إننا سعداء بمشاركة تجارب التميز الحكومي مع القطاع الخاص، انطلاقاً من إيماننا في حكومة دولة الإمارات بأن تعزيز مستويات التميز يتطلب تكاتف جهود مختلف القطاعات وتبادل خبراتها وتجاربها، ومشاركة قصص نجاحها، بما يسهم في تعميم ثقافة التميز والارتقاء بمستويات الأداء في مختلف المجالات».

التزام

من جهته، أكد مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، التزام اقتصادية دبي بتعميم جوائز التميز بالتوازي مع الرؤية والأهداف السامية لإمارة دبي ودولة الإمارات، وبما يتماشى مع المبادئ الثمانية ومئوية الإمارات 2071، الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية والسعادة والازدهار لجميع الأفراد من مواطنين وسكان وزائرين على حد سواء، مشيراً إلى ما وصلت إليه اقتصادية دبي على مدى السنوات الـ25 الماضية، في تعزيز ثقافة المعرفة لدى الشركات، من خلال استعراض الفائزين أفضل المعايير والممارسات المتبعة لديهم ومشاركتها.

نتائج متميزة

وأضاف أن «جوائز التميز حققت على مدار ربع قرن سلسلة من النتائج المتميزة، حيث بلغ صافي النمو في عدد المتقدمين والأعضاء 300% في السنوات الـ25 الماضية، وهو ما يؤكد حرص شركائنا الدائم على التنافس وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي».

وأوضح أن اقتصادية دبي كرمت خلال تلك المدة 600 جهة فائزة، من إجمالي 20 ألف مشارك على مدار 25 عاماً، لافتاً إلى أن برنامج دبي للخدمة المتميزة يضم أكثر من 2000 عضو من المنافذ التجارية، فيما تحتضن جائزة دبي للجودة وجائزة دبي للتنمية البشرية تحت مظلتها 1100 عضو من المنشآت التجارية، كما قامت اقتصادية دبي بتدريب أكثر من 3300 مؤسسة و2800 مقيم، إلى جانب تأهيل أكثر من 300 متسوق سري في برنامج دبي للخدمة المتميزة.

600

جهة فائزة من 20 ألف

مشارك كرمتها

اقتصادية دبي

على مدار ربع قرن.