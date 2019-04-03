«اتصالات» تطلق أول خدمة ألعاب سحابية عبر «eLife TV»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أمس، أول خدمة ألعاب سحابية من نوعها في دولة الإمارات، مباشرة عبر منصة «eLife TV»، وبجودة وضوح فائقة تصل إلى 1080 بكسل.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن عملاء «اتصالات» من جميع الأعمار، سيتمكنون من الاستمتاع بممارسة أحدث الألعاب الإلكترونية وأكثرها شعبية بأسعار منخفضة، ومن دون الحاجة إلى وجود جهاز ألعاب منفصل، وذلك استناداً إلى الإمكانات السحابية الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي، إن «(اتصالات) تواصل جهودها الدائمة والمستمرة في أن تكون السباقة في إطلاق أحدث التقنيات والخدمات المميزة، لجميع عملائها في دولة الإمارات، وبالشكل الذي يمكنها من تحقيق رؤيتها في قيادة التحول الرقمي بالدولة والمنطقة».

وأضاف: «تتيح الألعاب السحابية لنا فرصة الاستفادة من سوق الألعاب الواسعة وغير المستغلة بالشكل الأمثل، لاسيما في الوقت الذي أصبح العملاء يتطلعون إلى ممارسة ألعابهم الإلكترونية المفضلة على شاشات كبيرة، وليس فقط على شاشات هواتفهم المتحركة الصغيرة».

الخدمة الجديدة تتيح الألعاب بأسعار منخفضة

ودون الحاجة إلى جهاز منفصل.