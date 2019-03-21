«إكسبو 2020 دبي» يفتح باب المشاركة في برنامج «أفضل الممارسات العالمية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا «إكسبو 2020 دبي» أصحاب المشروعات التنموية المتميزة، التي تنطوي على إمكانات واعدة لتحقيق تأثير عالمي، إلى المشاركة في برنامج أفضل الممارسات العالمية، الذي يسلط الضوء على أفضل الممارسات التي تصبّ في مصلحة المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه يستقبل مقترحات المشروعات حتى 30 مايو 2019، في خمسة مجالات رئيسة للتنمية.

وأكد «إكسبو 2020 دبي» في بيان، أمس، أن البرنامج انطلق تحت شعار «خطوات صغيرة، قفزات كبيرة: حلول للتأثير المستدام»، ويستند إلى فكرة أن تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030، يتطلب إيجاد حلول ناجعة على مستوى الدول والمجتمعات والأسر، من منطلق الحرص على أن تشمل نتائج هذه الأهداف جميع المعنيين بها.

وتم تشكيل لجنة تحكيم خاصة لاختيار المشروعات المشاركة في البرنامج، تضم شخصيات دولية مرموقة، تشمل ممثلين عن المكتب الدولي للمعارض (المنظمة الدولية المشرفة على دورات إكسبو الدولية)، و«جامعة كامبريدج»، ومؤسسة «بيل وميليندا غيتس»، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومركز ماستركارد للنمو الشامل.

ويمكن أن تقدم المشروعات حلولاً محلية مثل توفير دورات مياه متنقلة في المناطق النائية لتحسين مستويات الصحة، أو دعم المشروعات الصغيرة للمزارعات عبر تثقيفهن مالياً، وتزويدهن بالمهارات التسويقية من أجل تمكين آلاف النساء، أو تقديم مشروع حكومي على مستوى البلديات يهدف إلى تأهيل وإعداد المجتمع لمواجهة الكوارث الطبيعية أو البشرية والتعامل معها، أو ابتكار تطبيق مصرفي لغير المتعاملين مع البنوك يساعد على تمكينهم مالياً.

ويستقبل البرنامج مقترحات المشروعات حتى 30 مايو 2019، على أن تكون متعلقة بإحدى الأولويات التنموية الخمس:

1- تقديم الخدمات بأساليب شمولية ومستدامة، لتوفير خدمات موثوقة في المدن والضواحي والمناطق الريفية، وكذلك في البيئات المتغيرة مثل مناطق التوسع غير الرسمية، والمجتمعات البدوية، ومناطق الطوارئ، وتلك التي عانت الكوارث، ومخيمات اللاجئين.

2- سبل العيش وتنمية المشروعات: دعم المشروعات الجديدة التي تعزز فرص التوظيف وتنمية الدخل، وتساعد في زيادة عدد النساء العاملات، وتعزز تنافسية المنتجات والخدمات للوصول إلى السوق بشكل أوسع.

3- المواطن المرن: توفير حماية أفضل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية في المدن والضواحي والمناطق الريفية، وكذلك في البيئات المتغيرة مثل مناطق التوسع غير الرسمية، والمجتمعات البدوية، ومناطق الطوارئ وتلك التي عانت الكوارث، ومخيمات اللاجئين.

4- التنمية الاجتماعية: توفير خدمات صحية وتعليمية موثوقة وملائمة ومعقولة السعر.

5- أمن الماء والغذاء والطاقة: استكشاف طرق أذكى لإدارة الموارد واستهلاكها، بما يلبّي الاحتياجات المتنامية لسكان العالم في مجالات الماء والغذاء والطاقة.

التنمية المستدامة

قالت مدير أول برنامج أفضل الممارسات العالمية في «إكسبو 2020 دبي»، شاهبانو ترمذي: «شهد العالم في عام 2015 إطلاق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وإننا على ثقة من أن برنامج أفضل الممارسات العالمية قادر على تعزيز مساعينا ودعم جهودنا نحو تحقيق هذه الأهداف، عبر توفير منصة تستعرض حلولاً لعدد من أكثر التحديات إلحاحاً في العالم».