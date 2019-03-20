المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يوفّر تطبيق «القاضي الذكي» منصة تفاعلية لتقديم استشارات قانونية مجانية، تعرّف أطراف العلاقة بحقوقها، سواء كان مستأجراً أو مؤجراً، وذلك قبل الشروع في رفع قضايا، أو الدخول في منازعات قانونية. ويعمل التطبيق بطريقة إعطاء الفرضيات من خلال سؤال وجواب، يقدمها النظام للمستخدم، وذلك للوصول إلى الرأي القانوني السليم في شأن فرضية قانونية طرحها المتقاضي عبر التطبيق، ما يسهم في تقليص عدد المنازعات الإيجارية بنسبة 20% تقريباً. ويسمح التطبيق للمتعاملين بالاطلاع على قرارات الدعاوى والأحكام النهائية للنزاعات الإيجارية.