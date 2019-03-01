"الطيران المدني": إلغاء تعليق الرحلات إلى مطارات باكستانية

المصدر: الإمارات اليوم -دبي

قالت الهيئة العامة للطيران المدني انه نظراً للمستجدات وعودة الهدوء إلى الأجواء الباكستانية فقد قررت إلغاء تعليق الرحلات والسماح للطائرات المسجلة في دولة الإمارات باستئناف رحلاتها مجددا إلى كل من كراتشي، و إسلام آباد ، وبيشاور.

وذكرت الهيئة في حسابها الرسمي على تويتر انه سيتم مراجعة الوضع لباقي المطارات لاحقا.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد قررت الأربعاء الماضي تعليق جميع رحلات شركات الطيران المسجلة في دولة الامارات والمتجهة إلى جمهورية باكستان الإسلامية حتى إشعار آخر نظرا للأوضاع التي تشهدها باكستان.

وألغت الناقلات الإماراتية العشرات من الرحلات الجوية يومي الأربعاء والخميس الماضيين جراء قرار التعليق.