محمد بن راشد: المعارض المتنوّعة الاختصاص تحرك عجلة التجارة المحلية وتدعم الاقتصاد

المصدر: دبي - وام

أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحجم المشاركة المحلية، إلى جانب المشاركة العالمية في معرض «غلفود 2019»، مؤكداً سموّه أن دولة الإمارات ستواصل تنظيم واستضافة مثل هذه المعارض المتنوّعة الاختصاص، لما في ذلك فائدة لأسواق الدولة، وتحريك عجلة التجارة المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني.

ونوّه سموّه، خلال زيارته «غلفود 2019»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، بأهمية هذه الفعاليات ودورها في تنويع موارد الدخل الوطني للأفراد وتعزيز الاقتصاد، من خلال استقطابها للمستثمرين والزوّار والسياح والمتخصصين في المجالات كافة.

وتفصيلاً، زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معرض «غلفود 2019» في دورته الـ24، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى خمسة أيام، بمشاركة 5000 عارض من دولة الإمارات ودول المنطقة والعالم.

وتجوّل سموّه في أرجاء وأروقة المعرض، الذي يغطي مساحة تقدر بمليون قدم مربعة، وشاهد سموّه المعروضات التي تعكس الاهتمام العالمي والمحلي بغذاء الإنسان وصحته وتوفير أرقى معايير السلامة للبشر، إلى جانب المعدات والأجهزة التي تستخدم في تخزين وتبريد الأغذية والمشروبات، وتستعمل التقنيات الحديثة التي تحفظ للمواد الغذائية والمشروبات قيمتها الغذائية والإبقاء عليها طازجة للاستهلاك الآدمي.

وقد أشاد صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحجم المشاركة المحلية، إلى جانب المشاركة العالمية في هذا المعرض، الذي يُعنى بكل ما يتصل بغذاء الإنسان وصحته وسلامته.

وأكد سموّه أن دولة الإمارات ستواصل تنظيم واستضافة مثل هذه المعارض المتنوّعة الاختصاص، لما في ذلك فائدة لأسواق الدولة، وتحريك عجلة التجارة المحلية، ودعم اقتصادنا الوطني، من خلال الصفقات التجارية التي تعقد بين الشركات العارضة وشركات البيع بالتجزئة في القطاع الخاص والتوكيلات، التي تمنحها هذه الشركات العالمية إلى التجار ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين.

ونوّه سموّه بأهمية هذه الفعاليات ودورها في تنويع موارد الدخل الوطني للأفراد، وتعزيز اقتصادنا الوطني، من خلال استقطاب هذه المعارض والمؤتمرات الدولية للمستثمرين والزوّار والسياح والمتخصصين في المجالات كافة، وتفتح آفاقاً جديدة للعمل والتسوّق والتبادل التجاري والثقافي، وما إلى ذلك.

ورافق سموّه في الجولة، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، ومدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، ومدير عام غرفة تجاة وصناعة دبي، حمد بوعميم، وعدد من المرافقين.

نائب رئيس الدولة:

«الفعاليات لها دور في تنويع موارد الدخل وتعزيز الاقتصاد، من خلال استقطاب المستثمرين والزوّار والمتخصصين».