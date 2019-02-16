«مالية عجمان» تطلق «الهاكاثون المالي»

المصدر: عجمان - وام

أطلق نادي الابتكار بدائرة المالية في عجمان فعالية «هاكاثون عجمان المالي» بمشاركة موظفي الإدارات المالية من مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، وذلك في إطار مبادرات الدائرة الخاصة بشهر الإمارات للابتكار.

وأكد مدير عام دائرة المالية، مروان أحمد آل علي، أن القيادة الرشيدة أرست مفهوماً استراتيجياً متكاملاً للابتكار ليكون ثقافة مؤسسية للعمل الحكومي والخاص، ويشكل قيمة مضافة لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية لجعلها أكثر تناسباً وملاءمة مع احتياجات المجتمع، ما يرفع القدرة الإنتاجية ويدعم تنافسية الدولة.

وأضاف أن شهر الابتكار هو فرصة لاستشراف المستقبل عبر إعداد كفاءات مواطنة قادرة على إيجاد أفكار مبدعة وحلول بناءة تسهم في بناء اقتصاد المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز بيئة أعمال مستدامة ومحفزة. وأوضح آل علي، أن مشاركة الدائرة في هذا الشهر تأتي في إطار التزامها بالأجندة الوطنية التي تخدم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وتسهم في تطوير الخدمات والأداء المؤسسي.

من جانبه، أشار رئيس نادي الابتكار بالدائرة، محمد جاسم، إلى أن شهر الابتكار يُعد مبادرة وطنية تهدف إلى إلهام المبتكرين ومساعدتهم على تطوير حلول غير مسبوقة تسهم في تمكين المجتمع ودعم مسيرة العمل الحكومي، مبيناً أن الحكومة نجحت في تعزيز ثقافة الابتكار وتحويلها إلى منهج عمل، وأن تنطلق الى مرحلة جديدة تركز على النتائج وتمكين الإنسان من خلال نموذج عمل مطوّر، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار. وأضاف أنّ «الهاكاثون المالي» هو عبارة عن جلسة عصف ذهني تركز على توليد الأفكار الإبداعية لدعم المنظومة المالية في الحكومة بأسلوب مبتكر ومحفز، تستهدف الموظفين المختصين في التخطيط المالي بالدوائر الحكومية على مستوى إمارة عجمان.