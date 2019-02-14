محمد بن راشد: مسيرة التطوير في دبي تكتسب كل يوم زخماً جديداً بأفكار خلاقة تثري تجربة الحياة فيها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، احتفال «مطارات دبي» بإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي.

نائب رئيس الدولة: - «النجاح لم يكن يوماً وليد صدفة عابرة، ولكنه ثمرة يجنيها كل مجتهد». - «لدينا اليوم أحد أهم مطارات العالم وأعلاها كفاءة وأكثرها استقبالاً للمسافرين حول العالم». - «مصدر فخرنا الحقيقي أننا نوفر للمسافرين من جميع أنحاء العالم ما ييسر لهم أسفارهم، ويحولها إلى تجربة ملؤها السعادة». - «عملية التطوير لا تتوقف ونعوّل في ذلك على أفكار أبنائنا وبناتنا الشباب في كل القطاعات».

وأكد سموه، أن مسيرة التطوير في دبي تكتسب كل يوم زخماً جديداً بأفكار خلاقة وإضافات مبدعة تثري تجربة الحياة فيها، ترسيخاً لمكانتها كمدينة عالمية من الطراز الأول، مستندة في توثيق تلك المكانة، إلى حلول تراعي احتياجات الناس وتُعنى براحتهم وسعادتهم التي ستظل دائماً الهدف الأسمى وراء كل ما تشهده دبي من مشروعات ومبادرات وخطط تطال كل القطاعات، بما فيها قطاع الطيران الذي يمثل اليوم أحد أهم القطاعات المساهمة في تشكيل ملامح مستقبل العالم.

ثمرة النجاح

وقال سموه: «النجاح لم يكن يوماً وليد صدفة عابرة، ولكنه ثمرة يجنيها كل مجتهد يجد في ملاحقة أحلامه ولا يتوانى في تحويلها إلى إنجاز يعيشه وينعم بآثاره هو ومن حوله. لدينا اليوم أحد أهم مطارات العالم وأعلاها كفاءة وأكثرها استقبالاً للمسافرين حول العالم. ومصدر فخرنا الحقيقي هو أننا نوفر للمسافرين من جميع أنحاء العالم ما ييسر لهم أسفارهم، ويحولها إلى تجربة ملؤها السعادة. ومهما بلغ حجم الإنجاز، فإن عملية التطوير لا تتوقف، ونحن نعوّل في ذلك على أفكار أبنائنا وبناتنا الشباب في كل القطاعات».

تجربة المسافرين

جاءت تصريحات سموه خلال حفل أقيم أمس، في حي دبي للتصميم، وجرى خلاله الإعلان عن خطط مطارات دبي للارتقاء بتجربة المسافرين عبر مطاراتها، والتحوّل من مشغّل للمطارات إلى مؤسسة تركز على المسافرين في المقام الأول، وتعبّر عن التزامها في جعل مطار دبي، الأكثر كثافة في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، أفضل مطار في العالم على الإطلاق.

حضر الحفل، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. كما حضره الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات، ومسؤولين في مطار دبي الدولي، وممثلين عن قطاع الطيران بدبي، ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

العلامة الجديدة

تعكس العلامة التجارية الجديدة القيم الفريدة لإمارة دبي، التي تتمثل في مستويات ضيافة لا تُضاهى، وعزيمة لا تعرف المستحيل، وانفتاح على الأفكار المبتكرة، ومجموعة هائلة من التجارب الفريدة والاستثنائية.

وستسهم العلامة التجارية الجديدة في تحويل مطار دبي الدولي إلى تجربة افتراضية غامرة تقدم أشهر معالم دبي في المطار، ترافقها مجموعة من العروض الموسيقية والفنية والثقافية، وحتى عروض الأزياء، التي تجسد بمجموعها الثقافة المحلية وتحتفي بالتنوّع الذي تحفل به دبي. وسيضم المطار مناطق تجمع وجهات متنوّعة وتحتوي على منافذ لتجارة التجزئة والمأكولات والمشروبات العالمية بهدف تلبية احتياجات المسافرين على اختلافها.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، مواصلة إمارة دبي مساعيها الرامية لريادة قطاع الطيران على مستوى العالم، بطموح لا حدود له وبالتركيز على الابتكار والاستثمار في المجالات الحيوية، مشيراً سموه إلى أن قطاعات الطيران والسياحة والسفر تُعد من الركائز الرئيسة لنمو إمارة دبي ونجاحها. وأعرب سموه عن ثقته بأن هذا الاستثمار سيقدم نتائج كبيرة من حيث تشجيع الزيارات المتكررة وتحفيز حركة المسافرين عبر دبي، منوهاً بالإنجاز التاريخي المهم الذي تحقق أخيراً باستقبال الزائر رقم مليار في دبي، معتبراً أنه بمثابة خطوة جديدة لضمان استمرار تصدّر مطار دبي الدولي لقائمة أكثر المطارات تطوراً وابتكاراً على مدى الأعوام المقبلة.

من جانبه، قال بول غريفيث: «نفخر بإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي، التي تجسّد توجهنا الجديد لنكون مطاراً مستقبلياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك من خلال التركيز على المسافرين، بمنهجية تشمل الضيافة والرعاية وتعكس روح إمارة دبي الحقيقية».

وأضاف غريفيث: «ستكون العلامة التجارية الجديدة طريقنا للتواصل مع العالم، بتسهيل السفر إلى أكثر من 240 وجهة في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تقديم تجربة غامرة للمسافرين تتيح لهم تجربة ثقافة وموسيقى ومأكولات وفنون مختلفة، وهذا بدوره يجسد المحور الذي قام عليه مطار دبي الدولي، وإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ستمثله علامتنا التجارية الجديدة مع سيرنا الحثيث نحو المستقبل».