«دبي التجارية» تستحدث 3 فئات جديدة في جائزة التميز

المصدر: دبي - وام

أعلنت «دبي التجارية»، موفّر الحلول التجارية الذكية في دبي والتابعة لموانئ دبي العالمية، عن استحداث ثلاث فئات جديدة في النسخة الـ11 من جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية «ESEA» وتضم فئتين لشركات إعادة التصدير تمنحهما مؤسسة دبي لتنمية الصادرات إحدى مؤسسات اقتصادية دبي في إطار شراكتها مع الجائزة.

وتشمل الفئات الجديدة جائزة الخدمات الإلكترونية لوكيل خدمات الشحن العام، وأفضل شركة لإعادة التصدير، وأفضل شركة إعادة تصدير ناشئة للعام.

ويُقام حفل توزيع الجوائز في فبراير المقبل، حيث يكرّم الحدث السنوي الذي تنظمه «دبي التجارية» أفضل الشركات أداءً في تبني الخدمات الذكية عبر البوابة الإلكترونية.

ويتم اختيار الفائزين بناء على عدد المعاملات التي تمت خلال عام 2018 عبر الأجهزة الذكية، ومن خلال الموقع الإلكتروني لـ«دبي التجارية».

وقال المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، محمد المعلم، إن «جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية تحتفي بنجاح التحوّل الذكي في التجارة والخدمات اللوجستية أحد محركات النمو في دولة الإمارات ودبي».