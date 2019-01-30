الإمارات الأفضل إقليمياً في مكافحة الفساد

المصدر: شريف اليماني - دبي

حققت دولة الإمارات أفضل ترتيب بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكافحة الفساد، وفقاً لمؤشر مدركات الفساد، الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية، أمس.

وسجلت الإمارات نحو 70 نقطة في المؤشر من أصل 100 نقطة، لتتصدّر دول المنطقة، وتحتل المرتبة 23 عالمياً، وذلك بعد فرنسا التي احتلت المرتبة 21 عالمياً، وأميركا التي جاءت في المركز 22 عالمياً.

وأشار المستوى المتقدم للإمارات في المؤشر إلى مستوى التطوّر البشري، وكفاءة الخدمة العامة، والمستوى المرتفع للناتج المحلي الإجمالي، والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في التعليم والصحة.

وحققت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متوسطاً بلغ نحو 39 نقطة على المؤشر، لتتراجع خلفه منطقة الأميركتين، وآسيا والمحيط الهادئ، لكنها حققت أداءً أفضل من كلٍّ من منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى.