الاتحاد للطيران تبدأ إجراءات قضائية ضد "آير برلين" أمام محكمة لندن العليا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "الاتحاد للطيران" اليوم عن بدء إجراءات قضائية أمام محكمة لندن العليا رداً على الدعوى القضائية المرفوعة ضدها في برلين من جانب الحارس القضائي لإدارة إعسار "آير برلين Air Berlin". وتسعى "الاتحاد للطيران" إلى الحصول على قرار "إخلاء مسؤولية" من المحكمة الإنجليزية، باعتبارها الجهة القضائية المختصّة حصراً بالنظر في المنازعة.

ووفقاً للإعلان الصادر عن محكمة برلين الإقليمية في يوم 14 ديسمبر 2018، فإن الحارس القضائي لإدارة إعسار "آير برلين" تقدم بطلب للحصول على تعويض من "الاتحاد للطيران" بحجة إخلال الاتحاد للطيران بالخطاب المرسل منها إلى "آير برلين Air Berlin" والمؤرخ في أبريل 2017. وتؤكد الاتحاد للطيران أن القضية تفتقر إلى صحة الوقائع والموضوع وأن القضية يجب أن تخضع للاختصاص القضائي في المحاكم الإنجليزية وذلك بموجب اتفاق مسبق بين الطرفين. وينص القانون الأوروبي على اختصاص المحاكم الإنجليزية بنظر المنازعة، ولذا يجب رفض الدعوى أمام محاكم برلين.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجموعة الاتحاد للطيران قائلاً: "تفتقر القضية المرفوعة من الحارس القضائي لإدارة إعسار "آير برلين Air Berlin" إلى الأساس القانوني، ونحن واثقون بأننا سنفوز في الدعوى. ومع ذلك فإن قيام "آير برلين Air Berlin" برفع قضية في محاكم برلين يخالف اتفاقية الاختصاص القضائي المبرمة بين الطرفين، والتي تنص على ضرورة نظر الدعوى حصراً أمام المحاكم الإنجليزية. وحيث أن الاتحاد للطيران قامت بضخ استثماراتها الأولية في شركة "آير برلين Air Berlin"، بصفة الطرف الثاني شركة عامة في المملكة المتحدة، فيجب أن تخضع العلاقة بين الشركتين للقانون الإنجليزي وتقع ضمن اختصاص المحاكم الإنجليزية. وعليه، فإن المحاكم الإنجليزية يجب أن تكون الجهة المختصة للفصل في هذه المنازعة.