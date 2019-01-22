«غرفة دبي» تنظم في بنما «المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية 2019»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، إقامة النسخة الثالثة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية 2019 في العاصمة البنمية، بنما.

وأفادت «غرفة دبي» بأن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا، بهذا الخصوص، وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي شهدته الدورات السابقة من المنتدى في دبي.

ولفتت «غرفة دبي» إلى أن النسخة المقبلة من المنتدى ستقام خلال الفترة بين التاسع و10 أبريل المقبل، بالتعاون مع مصرف التنمية للبلدان الأميركية، وبالشراكة مع مصمم محتوى المنتدى «إيكونومست إيفنتس». ويهدف المنتدى الذي يقام للمرة الأولى في أميركا اللاتينية، إلى تسليط الضوء على مجموعة واسعة وواعدة من الفرص التجارية التي توفرها أسواق منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي أمام الشركات في دبي ودولة الإمارات.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن دورة المنتدى للعام الجاري تشكل حلقة جديدة في سلسلة النجاحات التي تحققت خلال النسختين السابقتين، وانعكست نتائجها في افتتاح مكتب جديد للغرفة العام الماضي في بنما، وفي تنامي التجارة البينية بين دبي والأسواق اللاتينية.

وأضاف أن تنظيم المنتدى في بنما يشكل بداية مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، وفرصة إضافية لشركات دبي، للإطلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية، بما يدعم استراتيجية التنوع الاقتصادي، ويعزّز من تنافسية الشركات في الأسواق اللاتينية.

وأكد بوعميم أن المنتدى منصة ذات أهمية كبرى بالنسبة لصنّاع القرار في الحكومة وقطاعات المال والأعمال في كلا المنطقتين، كونه يتيح لهم استكشاف جوانب جديدة للتعاون، وتعزيز جهود التكامل والتنسيق بين دبي وبنما.